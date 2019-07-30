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Поляк хочет отсудить более 4 млн евро за то, что 18 лет отсидел за изнасилование и убийство, которых не совершал
Источник материала: Партизан
Томаш Коменда, осужденный по ошибке суда за убийство и изнасилование, провел за решеткой 18 лет. За каждый год в тюрьме он требует миллион злотых и еще 800 тыс. злотых в качестве компенсации за отсутствие возможности все это время работать и зарабатывать.
Интересы Томаша Коменды в суде представляет его адвокат Збигнев Цвёнкальский, который заявил о необходимости подачи заявки на проведение судебного процесса в закрытой форме.
«Такова просьба самого Томаша Коменды, поскольку материалы следствия содержат весьма интимную информацию о том, как к нему относились, и что с ним происходило в ходе его заключения. Он очень плохо это переносит, он все время находится под опекой психолога. В настоящее время нельзя говорить, что ему удалось вернуться к своему прежнему состоянию», – сказал адвокат невинно осужденного.
В первый день слушаний суд удовлетворил прошение адвоката о закрытой форме судебных заседаний.
История, которая потрясла Польшу
Весной 2018 года, после 18 лет в тюрьме, был оправдан Томаш Коменда.
23-летним парнем он попал за решетку по обвинению в убийстве 15-летней жительницы небольшого городка Милошицы. В новогоднюю ночь девушку изнасиловали и оставили на морозе умирать. Было известно, что пьяной она ушла после дискотеки из клуба с двумя неизвестными мужчинами. Ее тело нашли в нескольких десятках метров — голую, лишь в носках и с поясом.
Снимок убитой девушки. Фото взято с сайта: gazetawroclawska.pl
Дело было резонансным, но виновника не могли найти несколько лет. Подозреваемых отметали после экспертиз, пока на Коменду не указала соседка — ей показалось, что он подходит под описание. Мужчину проверяли по волосу, найденному на шапке жертвы, а также отпечатку зубов.
И хотя с десяток человек утверждали, что он отмечал Новый год дома в другом городе, было заявлено: экспертизы все подтверждают. А служебные собаки два раза указывали на Коменду по запаху из шапки. В основу обвинения включили еще тот факт, что мужчина признал, якобы имел связь с девушкой в Милошицах. Но в суде Коменда заявил о пытках и принуждении к даче этих показаний. Среди местных жителей ходили слухи, что настоящий преступник остается на свободе.
Несколько раз фигурант пытался покончить с собой в тюрьме, а тем временем его мать добилась пересмотра дела. И прокуратура представила новые факты: оказалось, анализ по ДНК преступника был тогда настолько неточным, что мог совпадать с ДНК трех разных людей. А след зубов только похож, но не такой же. И во второй раз суд пришел к выводу: человек невиновен, а улики, возможно, были сфабрикованы.
Кадры, где Коменда услы оправдательный вердикт, потрясли Польшу.
«Первое впечатление? Это неописуемо! Словно родился заново. Никак не могу поверить, что я — свободный человек. И что спустя 18 лет снова могу обнять маму. Без нее бы ничего не удалось», — заявил Томаш Коменда в суде в марте 2018-го.
Вскоре началось расследование по делу о фальсификации доказательств. И задержали другого подозреваемого — местного жителя, не раз судимого за изнасилования, который изначально проходил свидетелем по делу. В ту ночь он выпивал неподалеку, говорил, что видел девушку на дискотеке.
В его показаниях нашли детали, которые мог знать только преступник: при описании внешности девушки он упомянул пояс и носки, которые якобы были видны из-под туфель. Но она была в высоких сапогах, а носки были надеты под колготки.
«Теперь система правосудия по крайней мере частично исправляет прошлые ошибки и благодаря интенсивной работе прокуроров и полицейских мы можем говорить о прорыве в этом деле», — комментировал дело генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.
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Поляк хочет отсудить более 4 млн евро за то, что 18 лет отсидел за изнасилование и убийство, которых не совершал
Томаш Коменда, осужденный по ошибке суда за убийство и изнасилование, провел за решеткой 18 лет. За каждый год в тюрьме он требует миллион злотых и еще 800 тыс. злотых в...
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