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Румас рассказал, что ждет экономику Беларуси в 2020 году

31.07.2019 08:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство определило экономические задачи на будущий год.

Премьер Сергей Румас обратил внимание на кризисные явления, которые набирают силу в мировой экономике. И повлияют на положение дел в Беларуси.

– Замедляется еврозона, идут торговые войны между США и Китаем… Геополитическая напряженность дестабилизирует сырьевые рынки и ведет к отложенному спросу на инвестиционные товары. Все это создает серьезные вызовы для устойчивой работы экономики страны как в текущем году, так и в 2020-м, – отметил Румас.

Тем не менее, в следующем году правительство планирует сохранить рост экономики на уровне 2,5%, привлечь 1,7 миллиардов иностранных инвестиций, а также снизить инфляцию до уровня 5% за год.

– Как видно из приведенных параметров, основной акцент – на обеспечение макроэкономической сбалансированности, – прокомментировал такие планы глава правительства.​
 
 
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Правительство определило экономические задачи на будущий год.
 
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