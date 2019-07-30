Румас рассказал, что ждет экономику Беларуси в 2020 году

Премьер Сергей Румас обратил внимание на кризисные явления, которые набирают силу в мировой экономике. И повлияют на положение дел в Беларуси.





– Замедляется еврозона, идут торговые войны между США и Китаем… Геополитическая напряженность дестабилизирует сырьевые рынки и ведет к отложенному спросу на инвестиционные товары. Все это создает серьезные вызовы для устойчивой работы экономики страны как в текущем году, так и в 2020-м, – отметил Румас.





Тем не менее, в следующем году правительство планирует сохранить рост экономики на уровне 2,5%, привлечь 1,7 миллиардов иностранных инвестиций, а также снизить инфляцию до уровня 5% за год.





– Как видно из приведенных параметров, основной акцент – на обеспечение макроэкономической сбалансированности, – прокомментировал такие планы глава правительства.​