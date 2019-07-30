Накануне, назначая нового главу Гомельского облисполкома Геннадия Соловья, президент предупредил: не допускать никакой фальсификации. Ярослав Романчук, анализируя это, отмечает:





«Лукашенко публично признается, что потерял контроль над вертикалью власти, над механизмами исполнения своих приказов и распоряжений».





– Министры и начальники других структур власти делают лишь то, что им кажется выгодным, – пишет экономист. – Остальное – очковтирательство, статистическое вранье, методологическое передергивание и понятийная чехарда.





И предлагает вдуматься в слова главы государства при назначении нового главы Гомельской области:





«Вы видите, что произошло на «Гомсельмаше» – отчитывались, что они комбайны произвели, а там комплекты комбайнов валялись на складе даже не укомплектованные. И все, начиная от Румаса, Кочановой, Турчина и заканчивая главами администраций, там ходили и не видели, что происходит».









– На минуточку, речь идет о том, что премьер-министр и его первый заместитель, глава Администрации президента допускали либо фальсификацию, либо скандальный непрофессионализм и некомпетентность при выполнении распоряжений главы страны, – отмечает Романчук, и констатирует. – Вот в такой среде Лукашенко идет на две политические кампании. Понятное дело, лояльность силовой, избирательней вертикали обеспечит любой нужный результат. Но это не решит ни одной проблемы в экономике, социальной сфере, с инвестициями и, что очень важно, с созданием таких институтов, которые могли бы обеспечить быстрый рост экономики страны без старых схем поставок энергоресурсов из России.





Если Лукашенко не выйдет из своей зоны комфорта привычных фальсификаторов и очковтирателей, то страну в 2020-м году ждет очередная эскалация кризиса. В отличие от 2011-го, 2015-2016-го – он может иметь гораздо больше политических оттенков.





Отметим, сегодня глава государства на встрече с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной в очередной раз повторил, что в этом году пройдут парламентские выборы, а в следующем – 2020-м – президентские.



