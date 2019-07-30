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Болельщик — директору "Гомеля": третий год команда в опущенном состоянии. Во всем мире, если кто-то не справляется, уходит!

31.07.2019 08:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Гомель" провел встречу с болельщиками. Во время мероприятия один из старожилов фан-клуба раскритиковал директора "рысей" Виталия Усовича.

- Глава хоккейного клуба "Гомель" ставит перед командой большие задачи. Как можно ставить подобные цели, если мы проваливались в прошлые сезоны? Хотели занять призовые места, но стали только пятыми. И сейчас картина не такая радужная, которую нам расписал Усович (директор клуба — прим.). Если посмотреть на комплектование состава других клубов … Это небо и земля! Понимаю, в "Гомеле" идет расчет на [свою] молодежь. Это хорошо! Однако ставить задачи, планировать что-то на следующий сезон... Как это вообще можно? Не верю, что мы можем достичь этих результатов. Ребята не обидятся (хоккеисты "Гомеля" — прим.)! Мы болеем за команду с давних времен. Здесь есть такие люди. Мы чистили лед вместе с хоккеистами и знаем, что такое хоккей. Сейчас команда два года в развале, и хозяин не знает почему нет льда?! Говорите спасибо, что дали потренироваться в Жлобине. Извините, а где вы были, Усович? Не работает холодильник, команда тренируется в Жлобине… У меня претензии к вам! Третий год команда в опущенном состоянии. Во всем мире, если кто-то не справляется или у него не получается, — уходит, или его снимают. Может вас кто-то похвалит… А за что хвалить? Команда, по сути, разваливается. У нас футбольной команды не стало, а сейчас хоккейной не станет. Мы времена какие пережили… У меня накипело, говорю от души. Вы рассказываете здесь сказки! Молодцы, ребята, и вы, российские, что приехали, и наши "хлопцы", что доросли до такого уровня. Но как мы будем играть с "Юностью", "Шахтером" и "Неманом". С кем будем играть? (С Оршей — добавили другие болельщики). Хоть бы нам в вышке остаться… А вы нам сказки рассказываете…
 
Теги: Гомель
 
 
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"Гомель" провел встречу с болельщиками. Во время мероприятия один из старожилов фан-клуба раскритиковал директора "рысей" Виталия Усовича.
 
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