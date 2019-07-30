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В Гродно студенты на стрельбах подстрелили военного
Источник материала: Партизан
Чрезвычайное происшествие случилось 30 июля в Гродненском гарнизоне, информирует пресс-служба Министерства обороны.
Во время учебных стрельб со студентами военной кафедры в плечо был ранен оператор учебного поля, военнослужащий 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Это случилось в результате нарушения мер безопасности.
Военному оперативно оказали медицинскую помощь. Угрозы его жизни нет.
По поводу происшествия назначена проверка, ведутся следственные действия.
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Чрезвычайное происшествие случилось 30 июля в Гродненском гарнизоне, информирует пресс-служба Министерства обороны.
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