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Четыре матери в Беларуси продавали детей для секс-индустрии
Источник материала: Партизан
За первое полугодие 2019 года сотрудники МВД обнаружили 353 ребенка, которые пострадали от сексуального насилия. Это на 20 человек больше, чем за аналогичный период 2018 года. Такие цифры назвал начальник 2-го управления Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Дмитрий Цаюн, сообщает
Часто в сексуальные преступления вовлечены самые близкие люди — дедушки, родители, иногда даже матери. За последние пять лет четырем таким матерям были предъявлены обвинения: за деньги женщины позволяли насиловать своих детей и снимать это на видео.
Уголовное дело на двух таких матерей из Новополоцка уже попало в суд. Две сестры за деньги и еду позволяли минчанину три года насиловать своих маленьких дочерей, снимать все на видео и продавать ролики на порносайты. При этом сами женщины еще и помогали насильнику. Одна из них жила вместе с ним. По информации МВД, в дело замешан также иностранец, который принимал участие в растлении детей и был заказчиком порнороликов с ними. В МВД говорят, что иностранца по просьбе Беларуси задержали, готовится его экстрадиция в нашу страну.
МВД выступает с предложением ужесточить наказание за педофилию. Опрос, проведенный на сайте ведомства, показал: более 85% опрошенных поддерживают введение уголовной ответственности за груминг (сексуальные намеки, соблазнение через интернет), а также за хранение дома детской порнографии.
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За первое полугодие 2019 года сотрудники МВД обнаружили 353 ребенка, которые пострадали от сексуального насилия. Это на 20 человек больше, чем за аналогичный период 2018...
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