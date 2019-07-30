Четыре матери в Беларуси продавали детей для секс-индустрии

Часто в сексуальные преступления вовлечены самые близкие люди — дедушки, родители, иногда даже матери. За последние пять лет четырем таким матерям были предъявлены обвинения: за деньги женщины позволяли насиловать своих детей и снимать это на видео.





Уголовное дело на двух таких матерей из Новополоцка уже попало в суд. Две сестры за деньги и еду позволяли минчанину три года насиловать своих маленьких дочерей, снимать все на видео и продавать ролики на порносайты. При этом сами женщины еще и помогали насильнику. Одна из них жила вместе с ним. По информации МВД, в дело замешан также иностранец, который принимал участие в растлении детей и был заказчиком порнороликов с ними. В МВД говорят, что иностранца по просьбе Беларуси задержали, готовится его экстрадиция в нашу страну.









МВД выступает с предложением ужесточить наказание за педофилию. Опрос, проведенный на сайте ведомства, показал: более 85% опрошенных поддерживают введение уголовной ответственности за груминг (сексуальные намеки, соблазнение через интернет), а также за хранение дома детской порнографии.