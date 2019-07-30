Знаменитого американского гангстера извлекут из могилы









Для этого нужно будет поднять из земли 2,5 тонны бетона, сообщает Indianapolis Star.





Такое количество бетона было положено на гроб гангстера, из-за того, что его родственники боялись кражи останков. Эксгумация останков на кладбище в Индианаполисе пройдет по запросу племянника Диллинджера для документального фильма History Channel.





Как сообщает телеканал Fox News, процедура должна быть проведена до 16 сентября, а по ее завершении останки будут вновь захоронены.









Возглавлявший за грабежи и разбои список самых разыскиваемых американских преступников Диллинджер был застрелен агентами ФБР в Чикаго в 1934 году. По данным полиции, возглавляемая им преступная группировка причастна к ограблениям банков, нападению на полицейские участки и убийству 10 человек, в том числе сотрудника полиции.



