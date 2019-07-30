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Знаменитого американского гангстера извлекут из могилы

31.07.2019 07:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Останки знаменитого американского гангстера Джона Диллинджера извлекут из могилы в сентябре.



Для этого нужно будет поднять из земли 2,5 тонны бетона, сообщает Indianapolis Star.

Такое количество бетона было положено на гроб гангстера, из-за того, что его родственники боялись кражи останков. Эксгумация останков на кладбище в Индианаполисе пройдет по запросу племянника Диллинджера для документального фильма History Channel. 

Как сообщает телеканал Fox News, процедура должна быть проведена до 16 сентября, а по ее завершении останки будут вновь захоронены.


Возглавлявший за грабежи и разбои список самых разыскиваемых американских преступников Диллинджер был застрелен агентами ФБР в Чикаго в 1934 году. По данным полиции, возглавляемая им преступная группировка причастна к ограблениям банков, нападению на полицейские участки и убийству 10 человек, в том числе сотрудника полиции.
 
 
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Останки знаменитого американского гангстера Джона Диллинджера извлекут из могилы в сентябре.
 
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