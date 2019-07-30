- Это правда, что шейхи вместе с вами владеют клубом?





- Нет. Это просто эмиратская компания клубом владеет, а глухой телефон это все трансформировал в то, что это шейхи владеют.





- Сколько стоило пригласить в Брест в Марадону?





- Не скажу.





- Полмиллиона?..





- Меньше... Диего должен был приехать в Брест 29 марта на открытие сезона, но потом куда-то пропал.





- А какой бюджет клуба?





- Миллионов 10 в год. Для Беларуси прилично, — рассказал Зайцев в эфире программы "КраСава".



