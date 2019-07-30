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Футбол. Александр Зайцев: бюджет брестского "Динамо" — примерно 10 миллионов в год
Источник материала: Партизан
Глава брестского "Динамо" Александр Зайцев рассказал про бюджет клуба.
- Это правда, что шейхи вместе с вами владеют клубом?
- Нет. Это просто эмиратская компания клубом владеет, а глухой телефон это все трансформировал в то, что это шейхи владеют.
- Сколько стоило пригласить в Брест в Марадону?
- Не скажу.
- Полмиллиона?..
- Меньше... Диего должен был приехать в Брест 29 марта на открытие сезона, но потом куда-то пропал.
- А какой бюджет клуба?
- Миллионов 10 в год. Для Беларуси прилично, — рассказал Зайцев в эфире программы "КраСава".
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Глава брестского "Динамо" Александр Зайцев рассказал про бюджет клуба.
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