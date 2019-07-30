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Футбол. Александр Зайцев: бюджет брестского "Динамо" — примерно 10 миллионов в год

31.07.2019 07:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава брестского "Динамо" Александр Зайцев рассказал про бюджет клуба.

- Это правда, что шейхи вместе с вами владеют клубом?

- Нет. Это просто эмиратская компания клубом владеет, а глухой телефон это все трансформировал в то, что это шейхи владеют.

- Сколько стоило пригласить в Брест в Марадону?

- Не скажу.

- Полмиллиона?..

- Меньше... Диего должен был приехать в Брест 29 марта на открытие сезона, но потом куда-то пропал.

- А какой бюджет клуба?

- Миллионов 10 в год. Для Беларуси прилично, — рассказал Зайцев в эфире программы "КраСава".
 
Теги: Брест
 
 
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Глава брестского "Динамо" Александр Зайцев рассказал про бюджет клуба.
 
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