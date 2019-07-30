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Беспартийный известный спортсмен среднего возраста: Ермошина нарисовала портрет среднестатистического кандидата в депутаты парламента

31.07.2019 07:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Идеальных претендентов в депутаты не бывает, заявила в эфире телеканала "Беларусь 1" глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина. Тем не менее, она составила среднестатистический портрет кандидата, который, по ее мнению, может быть привлекателен для избирателей.

"Это может быть человек среднего возраста, не молодой и не старый. Обязательно с высшим образованием. Беспартийный. Осуществляющий благотворительные проекты – сейчас это входит в моду. Возможно, известный спортсмен. Но прежде сего – порядочный и умный человек", - заявила она.

Ермошина также отметила, что портрет идеального кандидата зависит от того, кто является средним избирателем.

Глава ЦИК обратила особое внимание на тот факт, что белорусы не доверяют представителям политических партий, а предпочитают беспартийных кандидатов.

"У нас стабильно только одно: белорусы по-прежнему не доверяют представителям политических партий. Они предпочитают иметь дело не с политиками, а с людьми", - сказала Ермошина.

Председатель Центризбиркома полагает, что конкурс в парламент может составить около 4,5 человек на место, а общее количество кандидатов в депутаты будет около 500. Какие-либо другие прогнозы, по мнению Ермошиной, делать пока преждевременно.

Уверенность она высказала лишь в том, что выборы будут альтернативными, а около 30% нынешних парламентариев также перейдут в следующий созыв.
 
 
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Идеальных претендентов в депутаты не бывает, заявила в эфире телеканала "Беларусь 1" глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина. Тем не менее, она составила...
 
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