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ЕБРР профинансирует расширение SARIA Group в Беларуси

31.07.2019 07:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представит кредит в размере 17 млн евро для развития производственно-торгового унитарного предприятия (ПТУП) "Сария" (Брестская область, входит в Saria Group).

Как сообщает пресс-служба банка, кредит предоставляется на 6 лет.

ПТУП "Сария" зарегистрировано в июне 2015 года. Предприятие создано с целью оказания услуг по сбору отходов животного происхождения у пищевых перерабатывающих предприятий Белоруссии и производства муки кормовой животного происхождения, жира животного кормового и технического.

Группа Saria оказывает услуги в секторах сельскохозяйственной и пищевой промышленности. Также занимается производством альтернативных видов энергии, ингредиентов для отраслей, специализирующихся на производстве продуктов питания, кормов для животных, аквакультуры, сельского хозяйства. Штат группы компаний насчитывает 11 тыс. человек, работающих более чем на 200 объектах в 23 странах.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР предоставил почти 2,46 млрд евро на 114 проектов в различных отраслях экономики страны.
 
 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представит кредит в размере 17 млн евро для развития производственно-торгового унитарного предприятия (ПТУП)...
 
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