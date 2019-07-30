ЕБРР профинансирует расширение SARIA Group в Беларуси

Как сообщает пресс-служба банка, кредит предоставляется на 6 лет.





ПТУП "Сария" зарегистрировано в июне 2015 года. Предприятие создано с целью оказания услуг по сбору отходов животного происхождения у пищевых перерабатывающих предприятий Белоруссии и производства муки кормовой животного происхождения, жира животного кормового и технического.





Группа Saria оказывает услуги в секторах сельскохозяйственной и пищевой промышленности. Также занимается производством альтернативных видов энергии, ингредиентов для отраслей, специализирующихся на производстве продуктов питания, кормов для животных, аквакультуры, сельского хозяйства. Штат группы компаний насчитывает 11 тыс. человек, работающих более чем на 200 объектах в 23 странах.





С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР предоставил почти 2,46 млрд евро на 114 проектов в различных отраслях экономики страны.



