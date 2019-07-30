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Сбежавшая жена эмира Дубая обратилась с иском в суд Лондона
Источник материала: Партизан
Сбежавшая в Лондон жена эмира Дубая просит суд признать брак насильственным и выдать охранные ордеры.
Фото: Getty Images
Премьер ОАЭ Мохаммед бен Рашид Аль Мактум с женой Хайей
Супруга премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд, сообщает Reuters.
По данным издания, она просит суд признать брак насильственным и выдать специальные охранные ордеры для защиты от угроз жизни и здоровью, а также намерена получить опеку над своими детьми.
На данный момент в судебных документах не указано, в связи с угрозой от какого именно лица принцесса обратилась в суд.
Слушания проходят в палате по семейным делам Высокого суда Лондона.
Хайя бинт аль-Хусейн является дочерью покойного короля Иордании Хусейна ибн Талала и сестрой нынешнего короля Абдаллы II. Принцесса получила высшее образование в колледже Оксфордского университета, занимается конным спортом. В 2000 году она была знаменосцем команды Иордании на Олимпиаде в Сиднее
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Сбежавшая в Лондон жена эмира Дубая просит суд признать брак насильственным и выдать охранные ордеры.
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