﻿ Сбежавшая жена эмира Дубая обратилась с иском в суд Лондона. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сбежавшая жена эмира Дубая обратилась с иском в суд Лондона

31.07.2019 07:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сбежавшая в Лондон жена эмира Дубая просит суд признать брак насильственным и выдать охранные ордеры.


Фото: Getty Images
Премьер ОАЭ Мохаммед бен Рашид Аль Мактум с женой Хайей

Супруга премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд, сообщает Reuters.
 
По данным издания, она просит суд признать брак насильственным и выдать специальные охранные ордеры для защиты от угроз жизни и здоровью, а также намерена получить опеку над своими детьми.
 
На данный момент в судебных документах не указано, в связи с угрозой от какого именно лица принцесса обратилась в суд.
 
Слушания проходят в палате по семейным делам Высокого суда Лондона.
 
 
В конце июня стало известно, что супруга правителя Дубая принцесса Хайя сбежала от мужа вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном. При этом женщина забрала с собой почти 40 миллионов долларов.

Хайя бинт аль-Хусейн является дочерью покойного короля Иордании Хусейна ибн Талала и сестрой нынешнего короля Абдаллы II. Принцесса получила высшее образование в колледже Оксфордского университета, занимается конным спортом. В 2000 году она была знаменосцем команды Иордании на Олимпиаде в Сиднее
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сбежавшая в Лондон жена эмира Дубая просит суд признать брак насильственным и выдать охранные ордеры.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси принят Закон об изменении законов в сфере ведения охотничьего хозяйства и охоты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика