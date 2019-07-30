В ОАО «Обидовичи» чествовали первых тысячников по переработке зерна на зерносушильных комплексах

Источник материала: Маяк Преднепровья

В последние дни установившаяся солнечная погода позволяет набрать темп на уборочной страде. В хозяйствах района убрано 40% площадей зерновых культур, намолочено 12 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составляет 20 центнеров с гектара. С нового урожая в счет госзаказа сдано 1769 тонн.













Хорошие темпы работ на жатве в ОАО «Обидовичи», где убрано свыше 50% площадей, намолочено 2357 тонн зерна. Здесь же определились и первые тысячники по переработке зерна на зерносушильных комплексах. В лидерах — передовое звено на зерносушильном комплексе КЗСК-30 в Поляниновичах в составе операторов Николая Левицкого, Сергея Марьянкова, Валерия Сячина, Александра Лазовикова. Чествовать первых тысячников в хозяйство приехала председатель райкома профсоюза работников АПК Валентина Гирилович. Поблагодарив тружеников за работу и профессиональное мастерство, она пожелала им новых высоких результатов, а также вручила Благодарность райкома профсоюза работников АПК и денежные премии.

Добрым словом поддержал своих тружеников и руководитель хозяйства Николай Филатов. Также слова благодарности прозвучали от председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Обидовичи» Светланы Сазоновой.

На втором месте — звено этого же хозяйства на зерносушильном комплексе «М-819» в Красной Слободе в составе Николая Беглякова, Григория Беглякова, Александра Шацева, Александра Клименкова. В их «копилке» — первая тысяча тонн переработанного зерна. За труд и добросовестное отношение они также поощрены Благодарностями и денежными премиями. Хлеборобам пожелали здоровья, благополучия и трудовых успехов.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.