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В ОАО «Обидовичи» чествовали первых тысячников по переработке зерна на зерносушильных комплексах

31.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В последние дни установившаяся солнечная погода позволяет набрать темп на уборочной страде. В хозяйствах района убрано 40% площадей зерновых культур, намолочено 12 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составляет 20 центнеров с гектара. С нового урожая в счет госзаказа сдано 1769 тонн. 

В ОАО «Обидовичи» чествовали первых тысячников по переработке зерна на зерносушильных комплексах

В ОАО «Обидовичи» чествовали первых тысячников по переработке зерна на зерносушильных комплексах

В ОАО «Обидовичи» чествовали первых тысячников по переработке зерна на зерносушильных комплексах

Хорошие темпы работ на жатве в ОАО «Обидовичи», где убрано свыше 50% площадей, намолочено 2357 тонн зерна. Здесь же определились и первые тысячники по переработке зерна на зерносушильных комплексах. В лидерах — передовое звено на зерносушильном комплексе КЗСК-30 в Поляниновичах в составе операторов Николая Левицкого, Сергея Марьянкова, Валерия Сячина, Александра Лазовикова. Чествовать первых тысячников в хозяйство приехала председатель райкома профсоюза работников АПК Валентина Гирилович. Поблагодарив тружеников за работу и профессиональное мастерство, она пожелала им новых высоких результатов, а также вручила Благодарность райкома профсоюза работников АПК и денежные премии.

Добрым словом поддержал своих тружеников и руководитель хозяйства Николай Филатов. Также слова благодарности прозвучали от председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Обидовичи» Светланы Сазоновой.

На втором месте — звено этого же хозяйства на зерносушильном комплексе «М-819» в Красной Слободе в составе Николая Беглякова, Григория Беглякова, Александра Шацева, Александра Клименкова. В их «копилке» — первая тысяча тонн переработанного зерна. За труд и добросовестное отношение они также поощрены Благодарностями и денежными премиями. Хлеборобам пожелали здоровья, благополучия и трудовых успехов.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
 
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В последние дни установившаяся солнечная погода позволяет набрать темп на уборочной страде. В хозяйствах района убрано 40% площадей зерновых культур,
 
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