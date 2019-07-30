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Вторая жизнь. Как псы-горбуны, чей вид шокировал читателей, нашли хозяев и оказались породистыми собаками

31.07.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В апреле мы рассказали о собаках, найденных волонтерами практически одновременно и похожих друг на друга, как близнецы. То, как они выглядели и в каких условиях жили, шокировало не только читателей, но и повидавших всякое зоозащитников. Было трудно представить, как, с такой непростой биографией, они смогут снова доверять людям и жить в доме. Смогли — видимо, не только у кошек есть девять жизней.


Фото предоставлено волонтерами / Такими Руфа и Гошу мы увидели в первый раз

О людях, которые не побоялись взяться за Руфа и Гошу, чтобы превратить псов-горбунов в любимых членов семьи, и о том, как шнауцеры, чья стоимость стартует от 800 белорусских рублей, попадают в деревню на цепь — в этом материале.

«Вижу вашу статью и понимаю: вот она — моя собака»

В просторной солигорской квартире Руф — полноправный хозяин. По мнению Руфа, ему принадлежат двое людей (хозяйка Наташа и ее сын), козырное место на диване, вся вкусная еда в кухне, ну и так, по мелочи: игрушки всякие, международный собачий паспорт для путешествий, именной жетон…


Продемонстрировав нам все свои богатства и доказав, что он теперь приличная, домашняя собака, Руф укладывается на колени новой хозяйки Наташи — и на протяжении всего разговора не сводит с нее взгляда, полного обожания. Иногда, очень уместно, вздыхает.

— В марте я похоронила мужа, был тяжелый период, — вспоминает Наташа. — Предложила сыну: «Чтобы не было так тоскливо, давай заведем собаку?». Хотели купить вест-хайленд-уайт-терьера, беленького, пушистенького. Уже и щенков в Сети присмотрели…

А на следующий день захожу на Фейсбук, вижу в ленте вашу статью про Руфа — и понимаю, что у меня не будет никакого «вестика». Потому что вот она — моя собака, мои глазюки. Как только дочитала статью — еще и семи утра не было — написала Екатерине (Екатерина Виан — волонтер, которая спасла Руфа — Прим. редакции) в Вайбере:

«У меня никогда не было собаки, но я увидела Руфа и ничего не могу с собой поделать. Пожалуйста, очень прошу, рассмотрите мою кандидатуру».

«Руф — очень хороший человек»

Казалось бы, после такого сообщения Руф уже должен был выезжать в Солигорск. Но волонтеры привыкли к тому, что люди часто действуют на эмоциях и принимают решения импульсивно. Они хотели оставить Руфа в Минске, чтобы следить за его судьбой, и надеялись: объявятся первые хозяева собаки — ведь у кого-то он жил до того, как пришел в деревню и оказался на привязи.


В договоре, по которому Наташе отдали Руфа, прописано все до мелочей. И Наталья выполняет все пункты: сделала собаке прививки, сводила на стрижку, регулярно обрабатывает ее специальным средством от клещей, за которым ездит в Минск.

— Я чувствую: капец, не отдадут мне мою собаку, — кажется, Наталью это будоражит и сейчас. — А я уже не могу перестать о ней думать, всем говорю: это мой пес, он меня ждет, надо к нему ехать.

И приехала, как в кино, в столицу — добиваться своей любви. После того, как Наташа больше часа просидела в прихожей на полу: не могла отойти от Руфа — волонтеры ей поверили. Так у Руфа появилась хозяйка, которая не побоялась подписать договор, где прописаны не только правила ухода за собакой, но и штраф за ее потерю — 40 базовых величин. Наташа уверена: Руф стоит и не таких денег.

— Он практически сразу меня принял, стал спать рядом со мной, — рассказывает она. — Несмотря на трудное прошлое, Руф очень хороший, открытый человек. (Осознав свою оговорку, Наташа смеется).

Этот пес понимает все, он слушается меня, и у него нет плохих привычек. Разве что — лаять на других собак. Может, хочет с ними пообщаться, а может, защищается. Ведь Руф три года просидел на метровом поводке — и у него не было возможности ни подружиться с кем-то, ни постоять за себя. На шее до сих пор остается след — стертая от привязи кожа.


По мнению Руфа, самые совершенные существа на свете — коты. Как говорит Наташа, когда пес их видит во время прогулки, он начинает пищать от умиления, а хвост вертится пропеллером. Возможно, эта привязанность сформировалась за то время, что Руф сидел на привязи: коты приходили к нему в будку и спали рядом по ночам. Наталья подумывает о том, чтобы взять для Руфа кошачьего друга с улицы или из приюта.

Хотя, по сравнению с тем что было, Руф в отличной форме. Пес избавился от опрелостей на коже, мокрой экземы и хромоты, которая возникла за то время, что он носил на себе шестикилограммовый колтун. После того, как ношу из сбитой шерсти, мазута и грязи убрали, Руф научился ходить заново. А еще стало ясно: этот «горбун» — родственник шнауцеров.

— Это или так называемая «выбраковка породы» (под это определение попадают животные, которые внешне не до конца совпадают со стандартами породы и не должны участвовать в разведении — Прим. редакции), или метис миттельшнауцера, — объясняет Наташа. — А эта порода требует особого ухода за шерстью: регулярного тримминга (удаление отмерших волос с помощью выщипывания — Прим. редакции). Если игнорировать эту процедуру, результат будет печальным.

Так часто бывает: люди заводят породистое животное, но не знают, как за ним ухаживать. Помните повальную моду на хаски? Их покупали все подряд, а спустя некоторое время эти собаки начали массово сбегать и погибать от неправильного ухода. То же с биглями и другими охотничьими породами, которых берут люди, работающие с утра до вечера. Этим собакам нужен выгул по несколько часов в день и серьезные нагрузки, чтобы они могли жить в квартире и сохраняли здоровье — физическое и психическое.


Больше всего Наталья боится, что Руф потеряется и снова окажется в беде. Поэтому выгуливает его только на поводке, а на шее у Руфа — жетон с его именем и телефоном хозяйки.

С позицией Натальи согласна заводчица шнауцеров Татьяна Эрдман, к которой мы обратились, чтобы спросить об особенностях породы и о том, почему породистые собаки нередко оказываются в бедственном положении:

— Я убеждена, что нам необходима обучающая программа, хотя бы в режиме онлайн, которую человек должен пройти, прежде чем заводить животное. Так как сегодня собак берут люди, которые совершенно к этому не готовы. Человеку кажется, что он все сможет (и он убеждает в этом заводчика), а потом ему просто становится скучно. Или на пути появляется простейшее препятствие, которое не хочется преодолевать. Тогда собаки и попадают в тяжелейшие ситуации.

Их выбрасывают, сдают на Гурского или вывозят «к бабушке в деревню», где они продолжают размножаться. При это в договоре прописано: в случае возникновения каких-либо проблем заводчика обязаны поставить в известность. Но и это правило не соблюдается, а системы, которая могла бы регулировать такие ситуации, нет.

Я не отрицаю, что существуют безответственные разведенцы, которые размножают и продают щенков бесконтрольно. Но, исходя из моей практики, в большинстве случаев проблема в хозяине.

Это же касается Руфа и Гоши. Понять, что собаке нужны регулярные гигиенические стрижки и триминги, узнать, где это можно сделать — не самая трудная задача в 2019-ом году. Кроме того, достаточно поверхностного знакомства с породой, чтобы узнать, что шнауцеры — активные собаки, которые должны получать и физическую, и умственную нагрузку. Они умеют принимать самостоятельные решения и учатся до самой старости. Поэтому сидеть на привязи, не получая внимания и новых задач от человека, для них абсолютно разрушительно. То, что Руф и Гоша оправились после такого стресса, вызывает у меня восхищение — психика у парней потрясающая.

Можно ли все исправить, если здоровье собаки уже пошатнулось, как это случилось с Руфом? Наталья убедилась в этом на собственном опыте:

— Я сейчас буду Капитаном Очевидностью, но собаку просто нужно любить. И она обязательно ответит тебе взаимностью. Это постоянный источник любви и счастья, который всегда рядом с тобой.


Когда Наталья прочла историю о клоне своего Руфа — собаке Гоше, она была готова дать дом и ему, хотя бы на время. Но не пришлось. О том, как полуслепой и глухой Гоша завоевывал свое право на то, чтобы стать домашней собакой, нам рассказали его новые хозяйки — Ирина и ее дочь Ксюша.

«Я увидела кучу навоза… А потом эта куча зашевелилась: оказалось, она живая»

Ирина выходит нам навстречу с двумя собаками — старшей, той-терьером Анфисой, и новеньким — Гошей. О второй собаке она задумывалась давно — хотела спасти «дворянина» из пункта усыпления на Гурского. Но все откладывала этот поступок: вот когда будет достроен дом, появится вольер, все звезды сойдутся… Жизнь решила ускорить процесс:

— Я поехала за фундуком. Ну, фундук красный хотела купить, а он продается только в частном питомнике, — история Ирины про знакомство с Гошей начинается неожиданно. — И там, за оградой, посреди двора увидела кучу навоза… А потом подошла ближе — и куча зашевелилась. Оказалось, что это живая куча, которая сидит на цепи.

Наталья вспоминает, что расплакалась, когда поняла, что это собака. Невозможно было понять, где у нее голова, где — ноги, а главное: что со всем этим делать. Съездила за фундуком, называется.


— Мы с подругой начали искать в интернете людей, которые могли подсказать, как нам забрать эту собаку и где ее могут подстричь. Наткнулись в интернете на историю про Руфа и Катю Виан — так началась спасательная операция. (Улыбается.)

В пассаже про спасательную операцию только доля шутки: просто так забрать животное, которое пусть и формально, но «хозяйское», нельзя. Часто волонтерам приходится подолгу уговаривать хозяев отдать запущенного питомца, предлагать деньги или идти на хитрость, чтобы забрать животное из места, которое опасно для его жизни. Правда, в случае с Гошей делать этого не пришлось: экс-хозяйка рассталась с псом без сожалений. После того, как с него срезали панцырь весом в несколько кило, начался сложный этап адаптации Гоши к новой жизни.


— Гоша был очень напуганным и диким — не подойти, — вспоминает Ирина. — После стрижки остался скелет, который практически ничего не видел и не слышал. Из-за страха и беспомощности Гоша все время пытался от нас защищаться. Мужчин, и моего мужа в частности, боялся до такой степени, что у него в прямом смысле подкашивались ноги — и он падал. Гоша часто рычал, иногда кусался… Он не реагировал на свое имя, не умел сидеть, не был приучен к выгулу и делал дома лужи.

«Главным божеством для Гоши стала моя дочка Ксюша»

Ирина признается, что до этого не сталкивалась с такой трудной и травмированной собакой. Она понимала, что уже не откажется от пса, но не представляла, как быть. Ситуацию спасла Ирина дочь: когда девочка познакомилась с Гошей, всем стало ясно, что ключ от сердца старого пса в ее руках.


Гоша даже разрешает Ксюше трепать его за живот и бороду, хотя для остальных это все еще остается недоступной роскошью.

— Он поверил ей с первой минуты, — удивляется Ирина. — И больше ему никто на свете не нужен. Первое, что он делает, когда просыпается — подбегает к кровати Ксюши и лижет ей руки. Он даже научился радоваться, как нормальная собака: когда Ксюша приходит домой, повизгивает, прыгает на задних лапах и летает кругами по комнате, как уругвайский летчик. А когда Ксюша уходит — Гоша стоит, уткнувшись головой во входную дверь, и ждет ее возвращения.

Ксюша открыла для Гоши мир неизвестных и, как ему поначалу казалось, очень опасных вещей: он смирился с миской для корма, лестницей в подъезде, выгулом на улице и даже… скейтбордом!

— Из-за того, что большую часть жизни Гоша просидел на цепи и не мог пошевелиться, ноги у него почти атрофировались, — рассказывает Ирина. — Но Ксюша постепенно приучала его к нагрузкам, и теперь он так окреп, что бежит рядом с дочкой, когда она катается на скейте.


За пару месяцев дружбы с Ксюшей Гоша не только набрался сил, но и научился вести себя дома. Теперь самая большая оплошность, которую он может допустить — влезть лапами в миску с едой из-за слабого зрения. А еще, когда очень хочет есть, зачем-то переключает передними лапами газовые конфорки.

— В остальном Гоша абсолютно беспроблемный и послушный парень, — рассказывает Ирина. — Ксюше он разрешает все: она может держать его на руках кверху лапами, как кошку, укладывать в постель — хотя этому я все еще пытаюсь противостоять, и даже подбирать для него наряды. Недавно мы купили для него майку с надписью на английском: «Будь самим собой». (Смеется.)


Той-терьер Анфиска ревнует хозяев к новому питомцу, но, тем не менее, своим примером учит его, как нужно вести себя дома и с людьми.

В доме Ирины Гоше действительно разрешили быть собой — и он откликнулся на это:

— Конечно, главным божеством для Гоши остается Ксюша, но он принял всю нашу семью и считает нас своей стаей, — делится Ирина. — Он сам захотел измениться — и стал хорошей собакой.

— Он с самого начала был хорошей собакой, — добавляет Ксюша. — Просто это трудно было увидеть.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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О людях, которые не побоялись взяться за Руфа и Гошу, чтобы превратить псов-горбунов в любимых членов семьи, и о том, как шнауцеры, чья стоимость стартует от 800...
 
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