|
Вторая жизнь. Как псы-горбуны, чей вид шокировал читателей, нашли хозяев и оказались породистыми собаками
Источник материала: Tut.by
В апреле мы рассказали о
О людях, которые не побоялись взяться за Руфа и Гошу, чтобы превратить псов-горбунов в любимых членов семьи, и о том, как шнауцеры, чья стоимость стартует от 800 белорусских рублей, попадают в деревню на цепь — в этом материале.
«Вижу вашу статью и понимаю: вот она — моя собака»
В просторной солигорской квартире Руф — полноправный хозяин. По мнению Руфа, ему принадлежат двое людей (хозяйка Наташа и ее сын), козырное место на диване, вся вкусная еда в кухне, ну и так, по мелочи: игрушки всякие, международный собачий паспорт для путешествий, именной жетон…
Продемонстрировав нам все свои богатства и доказав, что он теперь приличная, домашняя собака, Руф укладывается на колени новой хозяйки Наташи — и на протяжении всего разговора не сводит с нее взгляда, полного обожания. Иногда, очень уместно, вздыхает.
— В марте я похоронила мужа, был тяжелый период, — вспоминает Наташа. — Предложила сыну: «Чтобы не было так тоскливо, давай заведем собаку?». Хотели купить вест-хайленд-уайт-терьера, беленького, пушистенького. Уже и щенков в Сети присмотрели…
А на следующий день захожу на Фейсбук, вижу в ленте вашу статью про Руфа — и понимаю, что у меня не будет никакого «вестика». Потому что вот она — моя собака, мои глазюки. Как только дочитала статью — еще и семи утра не было — написала Екатерине (Екатерина Виан — волонтер, которая спасла Руфа — Прим. редакции) в Вайбере:
«У меня никогда не было собаки, но я увидела Руфа и ничего не могу с собой поделать. Пожалуйста, очень прошу, рассмотрите мою кандидатуру».
«Руф — очень хороший человек»
Казалось бы, после такого сообщения Руф уже должен был выезжать в Солигорск. Но волонтеры привыкли к тому, что люди часто действуют на эмоциях и принимают решения импульсивно. Они хотели оставить Руфа в Минске, чтобы следить за его судьбой, и надеялись: объявятся первые хозяева собаки — ведь у кого-то он жил до того, как пришел в деревню и оказался на привязи.
— Я чувствую: капец, не отдадут мне мою собаку, — кажется, Наталью это будоражит и сейчас. — А я уже не могу перестать о ней думать, всем говорю: это мой пес, он меня ждет, надо к нему ехать.
И приехала, как в кино, в столицу — добиваться своей любви. После того, как Наташа больше часа просидела в прихожей на полу: не могла отойти от Руфа — волонтеры ей поверили. Так у Руфа появилась хозяйка, которая не побоялась подписать договор, где прописаны не только правила ухода за собакой, но и штраф за ее потерю — 40 базовых величин. Наташа уверена: Руф стоит и не таких денег.
— Он практически сразу меня принял, стал спать рядом со мной, — рассказывает она. — Несмотря на трудное прошлое, Руф очень хороший, открытый человек. (Осознав свою оговорку, Наташа смеется).
Этот пес понимает все, он слушается меня, и у него нет плохих привычек. Разве что — лаять на других собак. Может, хочет с ними пообщаться, а может, защищается. Ведь Руф три года просидел на метровом поводке — и у него не было возможности ни подружиться с кем-то, ни постоять за себя. На шее до сих пор остается след — стертая от привязи кожа.
Хотя, по сравнению с тем что было, Руф в отличной форме. Пес избавился от опрелостей на коже, мокрой экземы и хромоты, которая возникла за то время, что он носил на себе шестикилограммовый колтун. После того, как ношу из сбитой шерсти, мазута и грязи убрали, Руф научился ходить заново. А еще стало ясно: этот «горбун» — родственник шнауцеров.
— Это или так называемая «выбраковка породы» (под это определение попадают животные, которые внешне не до конца совпадают со стандартами породы и не должны участвовать в разведении — Прим. редакции), или метис миттельшнауцера, — объясняет Наташа. — А эта порода требует особого ухода за шерстью: регулярного тримминга (удаление отмерших волос с помощью выщипывания — Прим. редакции). Если игнорировать эту процедуру, результат будет печальным.
Так часто бывает: люди заводят породистое животное, но не знают, как за ним ухаживать. Помните повальную моду на хаски? Их покупали все подряд, а спустя некоторое время эти собаки начали массово сбегать и погибать от неправильного ухода. То же с биглями и другими охотничьими породами, которых берут люди, работающие с утра до вечера. Этим собакам нужен выгул по несколько часов в день и серьезные нагрузки, чтобы они могли жить в квартире и сохраняли здоровье — физическое и психическое.
Можно ли все исправить, если здоровье собаки уже пошатнулось, как это случилось с Руфом? Наталья убедилась в этом на собственном опыте:
— Я сейчас буду Капитаном Очевидностью, но собаку просто нужно любить. И она обязательно ответит тебе взаимностью. Это постоянный источник любви и счастья, который всегда рядом с тобой.
Когда Наталья прочла историю о клоне своего Руфа — собаке Гоше, она была готова дать дом и ему, хотя бы на время. Но не пришлось. О том, как полуслепой и глухой Гоша завоевывал свое право на то, чтобы стать домашней собакой, нам рассказали его новые хозяйки — Ирина и ее дочь Ксюша.
«Я увидела кучу навоза… А потом эта куча зашевелилась: оказалось, она живая»
Ирина выходит нам навстречу с двумя собаками — старшей, той-терьером Анфисой, и новеньким — Гошей. О второй собаке она задумывалась давно — хотела спасти «дворянина» из пункта усыпления на Гурского. Но все откладывала этот поступок: вот когда будет достроен дом, появится вольер, все звезды сойдутся… Жизнь решила ускорить процесс:
— Я поехала за фундуком. Ну, фундук красный хотела купить, а он продается только в частном питомнике, — история Ирины про знакомство с Гошей начинается неожиданно. — И там, за оградой, посреди двора увидела кучу навоза… А потом подошла ближе — и куча зашевелилась. Оказалось, что это живая куча, которая сидит на цепи.
Наталья вспоминает, что расплакалась, когда поняла, что это собака. Невозможно было понять, где у нее голова, где — ноги, а главное: что со всем этим делать. Съездила за фундуком, называется.
— Мы с подругой начали искать в интернете людей, которые могли подсказать, как нам забрать эту собаку и где ее могут подстричь. Наткнулись в интернете на историю про Руфа и Катю Виан — так началась спасательная операция. (Улыбается.)
В пассаже про спасательную операцию только доля шутки: просто так забрать животное, которое пусть и формально, но «хозяйское», нельзя. Часто волонтерам приходится
— Гоша был очень напуганным и диким — не подойти, — вспоминает Ирина. — После стрижки остался скелет, который практически ничего не видел и не слышал. Из-за страха и беспомощности Гоша все время пытался от нас защищаться. Мужчин, и моего мужа в частности, боялся до такой степени, что у него в прямом смысле подкашивались ноги — и он падал. Гоша часто рычал, иногда кусался… Он не реагировал на свое имя, не умел сидеть, не был приучен к выгулу и делал дома лужи.
«Главным божеством для Гоши стала моя дочка Ксюша»
Ирина признается, что до этого не сталкивалась с такой трудной и травмированной собакой. Она понимала, что уже не откажется от пса, но не представляла, как быть. Ситуацию спасла Ирина дочь: когда девочка познакомилась с Гошей, всем стало ясно, что ключ от сердца старого пса в ее руках.
— Он поверил ей с первой минуты, — удивляется Ирина. — И больше ему никто на свете не нужен. Первое, что он делает, когда просыпается — подбегает к кровати Ксюши и лижет ей руки. Он даже научился радоваться, как нормальная собака: когда Ксюша приходит домой, повизгивает, прыгает на задних лапах и летает кругами по комнате, как уругвайский летчик. А когда Ксюша уходит — Гоша стоит, уткнувшись головой во входную дверь, и ждет ее возвращения.
Ксюша открыла для Гоши мир неизвестных и, как ему поначалу казалось, очень опасных вещей: он смирился с миской для корма, лестницей в подъезде, выгулом на улице и даже… скейтбордом!
— Из-за того, что большую часть жизни Гоша просидел на цепи и не мог пошевелиться, ноги у него почти атрофировались, — рассказывает Ирина. — Но Ксюша постепенно приучала его к нагрузкам, и теперь он так окреп, что бежит рядом с дочкой, когда она катается на скейте.
За пару месяцев дружбы с Ксюшей Гоша не только набрался сил, но и научился вести себя дома. Теперь самая большая оплошность, которую он может допустить — влезть лапами в миску с едой из-за слабого зрения. А еще, когда очень хочет есть, зачем-то переключает передними лапами газовые конфорки.
— В остальном Гоша абсолютно беспроблемный и послушный парень, — рассказывает Ирина. — Ксюше он разрешает все: она может держать его на руках кверху лапами, как кошку, укладывать в постель — хотя этому я все еще пытаюсь противостоять, и даже подбирать для него наряды. Недавно мы купили для него майку с надписью на английском: «Будь самим собой». (Смеется.)
В доме Ирины Гоше действительно разрешили быть собой — и он откликнулся на это:
— Конечно, главным божеством для Гоши остается Ксюша, но он принял всю нашу семью и считает нас своей стаей, — делится Ирина. — Он сам захотел измениться — и стал хорошей собакой.
— Он с самого начала был хорошей собакой, — добавляет Ксюша. — Просто это трудно было увидеть.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вторая жизнь. Как псы-горбуны, чей вид шокировал читателей, нашли хозяев и оказались породистыми собаками
О людях, которые не побоялись взяться за Руфа и Гошу, чтобы превратить псов-горбунов в любимых членов семьи, и о том, как шнауцеры, чья стоимость стартует от 800...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)