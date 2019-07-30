Спрос на белорусские госооблигации в России превысил предложение в четыре раза

Источник материала: Ежедневник



фото: referent.ru

Белорусские облигации, размещенные в России в объеме 10 млрд российских рублей, встретили спрос на 45 млрд рублей.

Как рассказал ТАСС первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, купон по рублевым облигациям был установлен в размере 8,65%, срок обращения облигаций - три года.

В книгу поступило более 60 заявок от инвесторов, среди них российские банки, управляющие и инвестиционные компании. В сделке также приняли участие иностранные инвесторы. Внесли свой вклад и физлица: спрос с их стороны составил более 1,5 млрд рублей.

10 июля Минфин Беларуси начал премаркетинг выпусков государственных облигаций на 10 млрд российских рублей. Организаторами эмиссии выступили Газпромбанк, Совкомбанк, банк "ФК Открытие", соорганизатором - Евразийский банк развития.

Программа Минфина предполагает размещение 30 млрд российских рублей. 5-10 млрд рублей министерство планировало разместить до конца июля.