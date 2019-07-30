|
Спрос на белорусские госооблигации в России превысил предложение в четыре раза
31.07.2019 09:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: referent.ru
Белорусские облигации, размещенные в России в объеме 10 млрд российских рублей, встретили спрос на 45 млрд рублей.
Как рассказал
В книгу поступило более 60 заявок от инвесторов, среди них российские банки, управляющие и инвестиционные компании. В сделке также приняли участие иностранные инвесторы. Внесли свой вклад и физлица: спрос с их стороны составил более 1,5 млрд рублей.
10 июля Минфин Беларуси начал премаркетинг выпусков государственных облигаций на 10 млрд российских рублей. Организаторами эмиссии выступили Газпромбанк, Совкомбанк, банк "ФК Открытие", соорганизатором - Евразийский банк развития.
Программа Минфина предполагает размещение 30 млрд российских рублей. 5-10 млрд рублей министерство планировало разместить до конца июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские облигации, размещенные в России в объеме 10 млрд российских рублей, встретили спрос на 45 млрд рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)