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Спрос на белорусские госооблигации в России превысил предложение в четыре раза

31.07.2019 09:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Спрос на белорусские госооблигации в России превысил предложение в четыре раза

фото: referent.ru

Белорусские облигации, размещенные в России в объеме 10 млрд российских рублей, встретили спрос на 45 млрд рублей.

Как рассказал ТАСС первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, купон по рублевым облигациям был установлен в размере 8,65%, срок обращения облигаций - три года.

В книгу поступило более 60 заявок от инвесторов, среди них российские банки, управляющие и инвестиционные компании. В сделке также приняли участие иностранные инвесторы. Внесли свой вклад и физлица: спрос с их стороны составил более 1,5 млрд рублей.

10 июля Минфин Беларуси начал премаркетинг выпусков государственных облигаций на 10 млрд российских рублей. Организаторами эмиссии выступили Газпромбанк, Совкомбанк, банк "ФК Открытие", соорганизатором - Евразийский банк развития.

Программа Минфина предполагает размещение 30 млрд российских рублей. 5-10 млрд рублей министерство планировало разместить до конца июля.

 
 
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Белорусские облигации, размещенные в России в объеме 10 млрд российских рублей, встретили спрос на 45 млрд рублей.
 
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