Apple впервые за 7 лет стала зарабатывать меньше на iPhone

Источник материала: Tut.by

В третьем финансовом квартале 2019 года продажи iPhone составили 25,9 миллиардов долларов — они принесли Apple меньше половины от общей выручки. Остальные 27,9 миллиардов долларов компания получила от сервисов, носимой электроники, а также за счет Mac и iPad. Об этом говорится в финансовом отчете Apple, пишет TJournal.



Квартальная выручка Apple с 2011 по 2019 годы без учёта iPhone. Фото: Quartz

Самый большой рост показала объединенная категория носимой, домашней электроники и аксессуаров. Выручка от нее увеличилась до 5,5 миллиардов долларов против 3,7 миллиардов долларов годом ранее.

В обращении к инвесторам Тим Кук отметил, что «носимая электроника» справляется очень хорошо. Финансовый директор Apple Лука Маэстри добавил, что выручка этой категории в одиночку могла бы создать компанию из списка Fortune 200.

Доходы от сервисов выросли на 13% и вновь побили исторический рекорд, выручка от продаж Mac увеличилась на 11%, а от iPad — на 8%. По словам главы Apple, для компании это был «самый крупный июньский квартал в истории».

В последние годы Apple старалась всячески снизить зависимость выручки от iPhone. Компания даже прекратила публиковать конкретные цифры проданных устройств, чтобы избежать спекуляций.

На оставшуюся половину 2019 года у Apple запланированы запуски как минимум двух новых сервисов подписки Apple TV+ и Apple Arcarde, а также обновление линейки iPhone. Кроме того летом компания должна запустить виртуальную банковскую карту, созданную совместно с Goldman Sachs.