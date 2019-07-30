На территории ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» обнаружено 14 авиационных бомб, сообщает «Лiдская газета».
Бомбы были уничтожены группой разминирования.
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На предприятии в Лиде обнаружено 14 авиационных бомб
31.07.2019 09:52 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Фото носит иллюстративный характер. © /
На территории ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» обнаружено 14 авиационных бомб, сообщает «Лiдская газета».
Бомбы были уничтожены группой разминирования.
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Опасная находка была обнаружена во время строительных работ.
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