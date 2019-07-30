«МЮ» и «Ювентус» обменяются форвардами

Источник материала: Tut.by

Издание Sky Sports подтвердило информацию, которая в последнее время циркулирует в Сети — «Манчестер Юнайтед» обменяет своего форварда Лукаку на Дибалу из «Ювентуса». Сообщается, что стороны уже договорились об условиях перехода игроков.

Manchester United and Juventus have agreed a swap deal in principle involving Paulo Dybala and Romelu Lukaku, according to Sky in Italy. — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 30, 2019

В настоящее время идет согласование личных контрактов. При этом Лукаку не присоединился к предсезонному турне клуба из Манчестера, а агент Дибалы находится в Англии. Пока не уточняется, будет ли это чистый обмен или сделка с доплатой от одной из сторон.

На последней пресс-конференции тренер манкунианцев Сульшер отметил: «Я не собираюсь говорить об игроках других команд, но мы работаем над парой покупок. До старта сезона 10 дней и, думаю, мы еще объявим об одном-двух подписаниях».

Ранее сообщалось, что изначально Дибала не собирался покидать Турин, но стремление руководства избавиться от него заставило игрока поменять планы. Лукаку все лето прочили переход в «Интер», но клуб не договорился с «МЮ» по цене и, судя по всему, вышел из гонки за бельгийца.