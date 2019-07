«МЮ» и «Ювентус» обменяются форвардами

Источник материала: Tut.by

Издание Sky Sports подтвердило информацию, которая в последнее время циркулирует в Сети — «Манчестер Юнайтед» обменяет своего форварда Лукаку на Дибалу из «Ювентуса». Сообщается, что стороны уже договорились об условиях перехода игроков.

Manchester United and Juventus have agreed a swap deal in principle involving Paulo Dybala and Romelu Lukaku, according to Sky in Italy.