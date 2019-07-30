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В горисполкоме чествовали победителей II Европейских игр

31.07.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>    Примечательно, что среди пяти пинчан, участников этого континентального спортивного форума, четверо завоевали золотые и серебряные медали. Барьеристка Эльвира Герман и метательница копья Татьяна Холодович в том числе получили награды высшего достоинства. С тех пор прошло не так уж многого времени, а чемпионки подкрепили свои минские достижения новыми высокими результатами на международных соревнованиях, став победителями молодежного чемпионата Европы и этапов Золотой лиги.

  На днях прославленные легкоатлетки принимали поздравления от руководства Пинска, городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи, детского парламента, а также от представителей спортивных организаций. Здесь же тренеры-преподаватели БОСДЮШОР профсоюзов Елена Веренич и Александр Синкевич, которые привели Эльвиру Герман в большой спорт.




  «Вы являетесь примером для молодежи не только достижениями на спортивных аренах, но и своей целеустремленностью, ведением здорового образа жизни», отметил, обращаясь к виновницам события, заместитель председателя горисполкома Геннадий Поликовский. «Ваши блестящие выступления - это наши эмоции», продолжила поздравления член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, начальник управления по образованию горисполкома Ольга Левченко.

  Новых вам больших побед, девчата!




  И они непременно будут. Легкоатлетки находятся в отличной спортивной форме, у них насыщенный график участия в престижных первенствах. В сентябре пинчанки выступают в матчевом поединке Европа-США, который состоится в Минске. Дальнейшие планы, конечно, - олимпийские. Э.Герман и Т.Холодович - кандидатки на Игры 2020 года в Токио. Причем Эльвира дважды выполнила квалификационный зачет в беге на 100 м с барьерами среди женщин. Впереди у нее первая взрослая Олимпиада. У Татьяны Холодович в Рио-де-Жанейро был высокий пятый результат. 

  Кстати, Эльвира и Татьяна являются лауреатами почетного звания «Человек года» г. Пинска в области физической культуры, спорта и туризма. Э.Герман оно было присвоено по итогам 2017 года, Т.Холодович - 2018-го. Спортсменки оправдали высокое доверие земляков.

  Пользуясь случаем, Г.Поликовский поделился с общественностью планами по развитию в городе легкой атлетики и большого тенниса. Для этой цели будет использована территория оставшегося не у дел стадиона «Припять». Со слов Геннадия Игнатьевича, он станет спортивным объектом легкоатлетической направленности. Здесь намечается разместить крытые теннисные корты. Имеется договоренность горисполкома и Белорусской теннисной федерации сообща решать этот вопрос. Г.Поликовский рассказал и о том, что в Пинске будут организовываться фан-зоны. Один из возможных вариантов --- внутренний дворик городского Дома культуры.

  Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
  Фото автора

 
Теги: Минск
 
 
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