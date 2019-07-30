Все на продажу. В команде Зеленского рассказали о планах по масштабной приватизации

Источник материала: Ежедневник



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Обновленная украинская власть планирует отменить мораторий на продажу земли, приватизировать почту, банки и железнодорожного оператора, а также привлечь иностранные компании к добыче полезных ископаемых.

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал о том, как экономические реформы обновленная власть в Украине планирует провести. Так, по словам Гончарука, президент страны намеревается приватизировать государственные компании. Продать планируется в том числе почту, банки и железнодорожного оператора, пишет РИА Новости .

«Четким сигналом» того, что экономика Украины начинает меняться, должна стать продажа банков, а также изменения в подходе к приватизации и продажи сельхозземель, привлечение крупных компаний к добыче природных искапаемых, пояснил Гончарук.

Представитель команды Зеленского также сообщил, что в сентябре Киев также планирует заключить с МВФ новое соглашение взамен существующего, срок действия которого истекает в конце года. В планах также – сокращение дефицита бюджета, отмена моратория на продажу земли. После переговоров со Всемирным банком будет решено, смогут ли иностранцы покупать землю, или же объем ее продаж ограничат. Вклад отмены моратория на продажу земель в рост ВВП оценивается в 0,5-3 процента.

Ранее соратник украинского президента Дмитрий Разумков также говорил о необходимости снятия моратория на продажу земли, который действует на Украине уже 14 лет.