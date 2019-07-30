Соберем детей в школу

Источник материала: Вороновская газета





С 1 августа стартует республиканская благотворительная акция «В школу с «Добрым Сердцем!» В ее рамках будет организован сбор канцелярских и спортивных принадлежностей, других необходимых для подготовки к предстоящему учебному году вещей детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и за которыми закреплены отряды движения ОО «БРСМ» «Доброе Сердце».

Специальные контейнеры будут установлены в магазинах г.п. Вороново: «Окей» и «А-print».