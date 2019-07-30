Агропромышленная корпорация из 14 предприятий заработает в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси появится современное агропромышленное производство. На нем будут перерабатывать зерно и получать корма с незаменимыми аминокислотами. Александр Лукашенко уверен: это станет началом развития в стране новой отрасли – биотехнологической, сообщает телеканал «МИР 24».

«Это важнейший вопрос. Мы найдем сырье, построим объект – все сделаем. Но главный вопрос – это реализация готовой продукции как внутри страны, так и за ее пределами. Цена вопроса – эффективность нашего сельскохозяйственного производства и, прежде всего, животноводства», – подчеркнул президент Беларуси.

Продукцию собираются поставлять в Россию, Украину, страны Евросоюза и Китай. Генподрядчик и акционер – китайская корпорация. Производство будет включать 14 заводов. В следующем году планируют сдать еще и зернохранилище, а через год предприятие должно заработать на всю мощность.



