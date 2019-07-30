Беларусь и Узбекистан подписали десятки соглашений на Форуме регионов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На первом Форуме регионов Беларуси и Узбекистана подписано 46 соглашений о сотрудничестве и контрактов. Об этом заявила зампредседателя Совета республики Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина, передает РИА «Новости» .

«Уже подписано 26 соглашений о сотрудничестве между регионами, в работе более 20 коммерческих контрактов», – отметила она, уточнив, что окончательные итоги мероприятия будут подведены в среду.

Вице-спикер заявила о новом этапе в отношениях двух стран.

«Прежде всего, речь идет о развитии торговли, промышленной кооперации... Не конкуренция, а взаимодополнение и сотрудничество лежат в основе нашего взаимодействия. Узбекистан имеет значительные возможности, чтобы предложить массу интересных товаров, и это, конечно, большая сырьевая база, которую мы тоже можем использовать», – сказала Щеткина.

Первый зампредседателя Сената Узбекистана Садык Сафаев отметил, что белорусско-узбекские отношения вступили в качественно новую фазу по всему спектру отношений – это политический диалог, экономическое сотрудничество, культурные и гуманитарные связи.

Первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана проходил в Минске 29-30 июля и был приурочен к официальному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который пройдет 31 июля – 1 августа.