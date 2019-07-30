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Беларусь и Узбекистан подписали десятки соглашений на Форуме регионов
31.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На первом Форуме регионов Беларуси и Узбекистана подписано 46 соглашений о сотрудничестве и контрактов. Об этом заявила зампредседателя Совета республики Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина, передает
«Уже подписано 26 соглашений о сотрудничестве между регионами, в работе более 20 коммерческих контрактов», – отметила она, уточнив, что окончательные итоги мероприятия будут подведены в среду.
Вице-спикер заявила о новом этапе в отношениях двух стран.
Первый зампредседателя Сената Узбекистана Садык Сафаев отметил, что белорусско-узбекские отношения вступили в качественно новую фазу по всему спектру отношений – это политический диалог, экономическое сотрудничество, культурные и гуманитарные связи.
Первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана проходил в Минске 29-30 июля и был приурочен к официальному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который пройдет 31 июля – 1 августа.
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Форум приурочен к официальному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который пройдет 31 июля – 1 августа.
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