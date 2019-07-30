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Беларусь и Узбекистан намерены развивать промышленную кооперацию

31.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

О промышленной кооперации, гуманитарном сотрудничестве и сельском хозяйстве говорят в Минске на Форуме регионов Беларуси и Узбекистана, сообщает телеканал «МИР 24».

Участники договорились контролировать выполнение контрактов. Их планируют подписать на 200 миллионов долларов. Гостям из Центральной Азии есть, чем удивить. Как подтверждение – проходящая выставка «Сделано в Узбекистане».

«Мы надеемся, что в рамках выставки и Форума подпишем интересные договоры, в первую очередь, по промышленной кооперации. Мы видим возможности для промкооперации в электротехнической, текстильной и пищевой промышленности. Работа в данном направлении будет продолжена», – сказал заместитель министра экономики Республики Узбекистан Сохиб Саифназаров.

Ожидается, что в Минске подпишут 15 соглашений о сотрудничестве. Форум приурочен к официальному визиту в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Он начнется 1 августа.



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Теги: Минск
 
 
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В рамках Форума регионов в Минске проходит масштабная выставка «Сделано в Узбекистане».
 
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