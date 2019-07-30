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Беларусь и Узбекистан намерены развивать промышленную кооперацию
31.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О промышленной кооперации, гуманитарном сотрудничестве и сельском хозяйстве говорят в Минске на
Участники договорились контролировать выполнение контрактов. Их планируют подписать на 200 миллионов долларов. Гостям из Центральной Азии есть, чем удивить. Как подтверждение – проходящая выставка «Сделано в Узбекистане».
«Мы надеемся, что в рамках выставки и Форума подпишем интересные договоры, в первую очередь, по промышленной кооперации. Мы видим возможности для промкооперации в электротехнической, текстильной и пищевой промышленности. Работа в данном направлении будет продолжена», – сказал заместитель министра экономики Республики Узбекистан Сохиб Саифназаров.
Ожидается, что в Минске подпишут 15 соглашений о сотрудничестве. Форум приурочен к официальному визиту в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Он начнется 1 августа.
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В рамках Форума регионов в Минске проходит масштабная выставка «Сделано в Узбекистане».
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