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Лукашенко: Выборы надо провести достойно и демократично
31.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выборы в Беларуси должны быть чистыми и открытыми, заявил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Центризбиркома Лидией Ермошиной. В этом году белорусы изберут депутатов парламента, а в следующем президента, сообщает телеканал «МИР 24».
«Надо ровно, аккуратно подойти к выборам и провести их достойно. Конечно, будут говорить, что и то плохо, и это плохо. Но специалисты и объективные люди должны объективно оценить наши выборы и сказать: да, в Беларуси это было достойно и демократично. Порядок и стабильность лежат в основе. Все должно быть по закону. Как определили, так и проведем выборы. Они для нас, для нашего народа, не для кого-то там. Но хотелось бы лицо сохранить и внешне выглядеть нормально, что тут врать самому себе», – сказал Александр Лукашенко.
АвыЗа ходом голосования в Беларуси будут следить международные наблюдатели. Председатель Центризбиркома страны предложила
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В этом году белорусы изберут депутатов парламента, а в следующем году пройдут выборы президента.
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