Лукашенко: Выборы надо провести достойно и демократично

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выборы в Беларуси должны быть чистыми и открытыми, заявил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Центризбиркома Лидией Ермошиной. В этом году белорусы изберут депутатов парламента, а в следующем президента, сообщает телеканал «МИР 24».

«Надо ровно, аккуратно подойти к выборам и провести их достойно. Конечно, будут говорить, что и то плохо, и это плохо. Но специалисты и объективные люди должны объективно оценить наши выборы и сказать: да, в Беларуси это было достойно и демократично. Порядок и стабильность лежат в основе. Все должно быть по закону. Как определили, так и проведем выборы. Они для нас, для нашего народа, не для кого-то там. Но хотелось бы лицо сохранить и внешне выглядеть нормально, что тут врать самому себе», – сказал Александр Лукашенко.