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Лукашенко: Выборы президента Беларуси пройдут строго по закону
31.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Парламентские и президентские выборы пройдут в Беларуси по закону и в рамках действующей Конституции, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает
«Первый вопрос, который в обществе постоянно обсуждается… - сроки проведения наших
Ермошина также предложила провести выборы в Совет республики (верхняя палата парламента) 7 ноября, в Палату представителей (нижняя палата парламента) – 17 ноября 2019 года. Она также заявила, что Беларусь будет без ограничений приглашать международных наблюдателей на парламентские выборы.
Ранее в своем послании белорусскому народу и Национальному собранию Лукашенко заявил, что в 2019 году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Президентские выборы, в свою очередь, будут организованы в 2020 году.
Палата представителей состоит из 110 депутатов, избираемых гражданами напрямую. Совет Республики состоит из 64 человек. Восемь из них назначаются президентом страны, остальных выбирают тайным голосованием местные Советы депутатов базового уровня – по восемь сенаторов от каждой области и города Минска.
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Парламентские и президентские выборы пройдут в Белоруссии по закону и в рамках действующей Конституции, заверил президент страны.
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