Лукашенко: Выборы президента Беларуси пройдут строго по закону

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парламентские и президентские выборы пройдут в Беларуси по закону и в рамках действующей Конституции, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА .

«Первый вопрос, который в обществе постоянно обсуждается… - сроки проведения наших парламентских выборов. Мы уже четко определились, что в текущем году проводим парламентские выборы, а в следующем году - президентские. Как я и обещал, все будет по закону и в рамках Конституции», – заявил глава государства в ходе рабочей встречи с главой ЦИК республики Лидией Ермошиной.

Ермошина также предложила провести выборы в Совет республики (верхняя палата парламента) 7 ноября, в Палату представителей (нижняя палата парламента) – 17 ноября 2019 года. Она также заявила, что Беларусь будет без ограничений приглашать международных наблюдателей на парламентские выборы.

Ранее в своем послании белорусскому народу и Национальному собранию Лукашенко заявил, что в 2019 году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Президентские выборы, в свою очередь, будут организованы в 2020 году.

Палата представителей состоит из 110 депутатов, избираемых гражданами напрямую. Совет Республики состоит из 64 человек. Восемь из них назначаются президентом страны, остальных выбирают тайным голосованием местные Советы депутатов базового уровня – по восемь сенаторов от каждой области и города Минска.