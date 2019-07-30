Грозы и похолодание: в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Штормовое предупреждение в Беларуси. В стране объявлен оранжевый уровень погодной опасности, передает телеканал «МИР 24».

Республику ждут грозы и похолодание – в некоторых районах столбики термометров опустятся до отметки 16 градусов. Об этом сообщает белорусский Гидрометцентр.