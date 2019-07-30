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Грозы и похолодание: в Беларуси объявлено штормовое предупреждение
31.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Штормовое предупреждение в Беларуси. В стране объявлен оранжевый уровень погодной опасности, передает телеканал «МИР 24».
Республику ждут грозы и похолодание – в некоторых районах столбики термометров опустятся до отметки 16 градусов. Об этом сообщает белорусский Гидрометцентр.
Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Санкт-Петербурге. Метеорологи предупредили, что во вторник на город обрушится
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В стране объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В некоторых районах столбики термометров опустятся до отметки 16 градусов.
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