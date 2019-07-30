ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грозы и похолодание: в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

31.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Штормовое предупреждение в Беларуси. В стране объявлен оранжевый уровень погодной опасности, передает телеканал «МИР 24».

Республику ждут грозы и похолодание – в некоторых районах столбики термометров опустятся до отметки 16 градусов. Об этом сообщает белорусский Гидрометцентр.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Санкт-Петербурге. Метеорологи предупредили, что во вторник на город обрушится шквалистый ветер с севера и северо-запада с порывами до 15 метров в секунду.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стране объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В некоторых районах столбики термометров опустятся до отметки 16 градусов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спрос на облигации Беларуси превысил эмиссию в 4,5 раза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика