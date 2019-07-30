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Форум регионов Беларуси и Узбекистана: от продуктов до текстиля

31.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Крупные контракты, выставка продукции и Дни культуры. Первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана стартовал в Минске. В приоритете – экономика: рост товарооборота и создание совместных предприятий, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Сельское хозяйство и машиностроение – сферы, которые объединяют страны сегодня и могут стать в перспективе поводом для большого сотрудничества Беларуси и Узбекистана. Неудивительно, что первым пунктом встречи участников Форума регионов стал Минский тракторный завод. 

На площадке у предприятия развернулась выставка достижений машиностроения. Более ста единиц техники. Здесь и грузовые автомобили, и электробусы, которые сразу заинтересовали представителей транспортных компаний Ташкента. Самый большой ажиотаж – вокруг белорусских тракторов. Эта техника хорошо известна узбекским аграриям и пользуется спросом. Агрегат на трех колесах создавали специально для уборки хлопка. Эту модель уже собирают на Ташкентском заводе сельхозтехники.

«У нас в планах – наращивать производство комплектующих МТЗ и увеличить модельный ряд, делать не только трехколесные тракторы, но и тракторы мощностью от 80 до 120 лошадиных сил», – отметил замгендиректора Ташкентского завода сельхозтехники Шавкат Майметов.

У Форума регионов Беларуси и Узбекистана особенный статус, в истории сотрудничества двух стран он первый. Устроители постарались сделать его насыщенным. Чтобы понимать возможности друг друга, в выставочном центре открыли ярмарку. На ней представлены товары почти из всех регионов Узбекистана. Акцент сделали на продукты. В республике не только сухофрукты и орехи качественные, но и мясомолочные товары не хуже западноевропейских.

«Наша продукция ценится, потому что натуральная, мы не используем никакой химии, все органическое, природа чистая», – говорит начальник управления по развитию мясо-молочной продукции холдинговой компании (Узбекистан) Абдулатип Кадиров.

Связи между Минском и Ташкентом становятся крепче. Только за прошлый год товарооборот вырос на четверть и составил почти 150 миллионов долларов. Ориентир – на полмиллиарда. Чтобы планы стали реальностью, стороны намерены сделать ревизию прежних договоренностей.

«Мы сегодня ставим еще одну цель – понять, насколько мы полно раскрыли пути заключения соглашений по различным сферам интересов и по регионам, насколько мы правильно все делаем, чтобы создавать совместные производства», – отметила заместитель председателя Совета республики Нацсобрания Беларуси Марианна Щеткина.

«У нас есть взаимное доверие, историческое взаимопонимание и наработанные связи. Многие сферы, в частности, фармацевтика, текстиль, химическая промышленность, имеют большие перспективы», – считает первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев.

Не только экономика, но и культурное сотрудничество. Ровно год назад в Ташкенте установили памятник белорусскому писателю Якубу Коласу. Сегодня в центре Минска открыли бюст узбекскому поэту Алишеру Навои. 

Ожидается, что на площадках форума будут подписаны 15 соглашений о сотрудничестве. Форум приурочен к официальному визиту в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В дни Форума регионов состоится более двух десятков мероприятий. Итогом станет подписание контрактов, как ожидается, на общую сумму 200 миллионов долларов.
 



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Теги: Минск
 
 
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Лишь за прошлый год товарооборот между странами вырос на четверть и достиг 150 миллионов долларов. Новая цель – полмиллиарда.
 
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