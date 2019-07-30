Медведь ворвался на рыбный завод в России

Источник материала: Новости Хотимска

Камеры видеонаблюдения запечатлели интересный случай на одном из рыбоперерабатывающих предприятий в Сахалинской области.

Кадры опубликовал местный портал ACTB. На видео можно увидеть, как в один из цехов забегает бурый медведь. По всей видимости, косолапый пришел на запах рыбы и собирался плотно покушать, однако, увидев толпу людей, решил отступить.