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Медведь ворвался на рыбный завод в России
31.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Камеры видеонаблюдения запечатлели интересный случай на одном из рыбоперерабатывающих предприятий в Сахалинской области.
Кадры опубликовал местный портал ACTB. На видео можно увидеть, как в один из цехов забегает бурый медведь. По всей видимости, косолапый пришел на запах рыбы и собирался плотно покушать, однако, увидев толпу людей, решил отступить.
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Камеры видеонаблюдения запечатлели интересный случай на одном из рыбоперерабатывающих предприятий в Сахалинской области. Кадры опубликовал местный портал ACTB. На...
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