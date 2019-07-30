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Крыжовник: польза и вред для здоровья

31.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Сочные, налитые, спелые, благоухающие ягоды крыжовника так и просятся в рот. Лишь только раскусить ягодку — и получаешь настоящий фонтан вкуса! Крыжовник не только очень аппетитный, но и удивительно полезный для здоровья человека любого возраста. Существует множество сортов, отличающихся по размеру, цвету и вкусу, каждая из этих ягодок содержит в себе огромное богатство микроэлементов, минералов, кислот и витаминов. Плоды кустарника несут пользу как в свежесобранном виде, так и в качестве приготовленных лакомств. Для тех, кто любит крыжовник, варенье из цельных спелых ягодок станет лучшей заготовкой на зиму к чаю. Настоящий дар флоры, он активно используется не только для приготовления десертов, но и в почете у знатоков народной медицины.

 
 
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Сочные, налитые, спелые, благоухающие ягоды крыжовника так и просятся в рот. Лишь только раскусить ягодку — и получаешь настоящий фонтан вкуса! Крыжовник не только...
 
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