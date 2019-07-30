Индийская Атлантида

Источник материала: Новости Хотимска

Тема Атлантиды подобна волнующему морю. То о ней ничего не слышно, то пресса заваливает нас публикациями о новых подводных находках, подтверждающих, что она все-таки существовала.

Недавно такой всплеск вызвали находки индийских археологов. У берегов индийского штата Гуджарат экспедиция Национального института технологии океана вдруг обнаружила огромный подводный комплекс. На мониторе гидролокатора были отчетливо видны улицы, площади, дома. И все это на пространстве в 40 квадратных километров. Мало того, в 13 километрах южнее располагался город поменьше. Исследователи составили карту подводного города и обозначили на ней русло «утонувшей» реки, на берегу которой стоял когда-то этот город. Здания имеют высоту до трех этажей, а в длину протягиваются до 40 метров. Таких построек тысячи.

Одна беда — из-за сильных подводных течений в этом месте работа водолазов крайне затруднена и даже опасна. Но археологи нашли выход из положения. Они прибегли к простому старинному способу исследований: забрасывали в воду большой трал и изучали поднятые в нем предметы. Среди найденных предметов были статуэтки людей, изделия из глины, обработанные бревна. А один раз трал выловил каменную плиту, испещренную высеченными знаками.

В результате таяния, наступившего после последнего оледенения, вода затопила около 23 миллионов квадратных километров суши. Причем сам процесс затопления длился столетия. По мере наступления воды жители побережья уходили в глубь материка от греха подальше. Иногда наводнения обрушивались на людей внезапно, и тогда они спасались паническим бегством. Похоже, так произошло и в индийской Атлантиде. На улицах древнего города найдено множество предметов повседневного обихода, в том числе кухонная и столовая посуда, куклы и другие детские игрушки. Вывод ученых один: в Камбейском заливе Аравийского моря тысячи лет назад существовала вполне развитая цивилизация.

Сколько же прошло этих тысяч лет? Радиоуглеродный анализ извлеченных со дна бревен дал ошеломляющие результаты. Выходило, что им как минимум девять с небольшим тысяч лет, что приблизительно совпадает со временем гибели мифической Атлантиды. Правда, и на суше в Индии археологи находили следы древних цивилизаций. Так, недалеко от берега, в устье реки Инд, находились города одной из них, которая называлась Харрапан. Ее расцвет относится ко времени между 2500 и 1800 годами до н.э. Но среди городов этой цивилизации нет ни одного, которому было бы больше пяти тысяч лет. Подводный же город был не менее чем на три-четыре тысячи лет древнее. А это равно разнице между нашим временем и эпохой возведения египетских пирамид.

До того как была сделана эта находка, официальная наука считала, что сто веков назад люди еще пользовались каменными топорами и только постигали азы освоения легкоплавких металлов. Если дальнейшие исследования подтвердят столь почтенный возраст подводных городов у берегов Индии, придется заново переписывать древнюю историю человечества.

В этой связи удивление индийских археологов вызывает молчание академической науки. Зато британец Грэм Хэнкок, путешественник и исследователь, автор многих публикаций и сторонник платоновской гипотезы об исчезнувшей высокоразвитой цивилизации Атлантиды, отнесся к индийской находке с большим энтузиазмом. Он даже возил за свой счет в Камбейский залив съемочную группу. Энтузиазм Хэнкока понятен: у него всегда была нехватка научных доказательств его теорий.

Скептики же из разряда приверженцев официальной науки ссылаются на погрешности радиоуглеродного анализа (хотя, казалось бы, что может быть точнее природных «часов») и на множество свидетельств примитивного образа жизни наших предков десять тысяч лет назад.

А если все-таки индийцы и Хэнкок правы? Ведь и в наше время на Земле есть немало мест, где люди живут по обычаям первобытной общины и пользуются примитивными орудиями труда и охоты. Только сто с лишним веков назад пропорции между развитыми цивилизациями были другими, нежели теперь. То есть преобладала дикость, но существовали и островки, где жили люди, опередившие свою эпоху.