ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске снова выступит всемирно известный Театр Теней

31.07.2019 10:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Всемирно известный Театр теней Teulis возвращается в Минск с новой постановкой. 24 ноября на сцене КЗ «Минск» горожанам покажут шоу «Твоя тень».

Постановка театра Teulis — это сочетание акробатики, театра, оптических иллюзий, звукового сопровождения и видеопроекций. Главные герои нового шоу мечтают снять фильм. На протяжении всей истории они будут путешествовать по своим воспоминаниям, влюбляться и ссориться, чтобы потом, в конце концов, объединившись, воплотить свою мечту.

За последние четыре года Театр Теней TEULIS был финалистом крупнейших талант шоу в Италии, Турции, России, Чехии и Словакии. Гастролировал в Финляндии, Швеции, Польше, Чехии, Белоруссии в Японии 35 тысяч зрителей стоя провожали артистов.

Когда: 24 ноября, 19.00.

Где: КЗ «Минск».

Сколько: от 33 до 58 рублей.

Купить билет

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на необычный концерт

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 ноября на сцене КЗ «Минск» горожанам покажут шоу «Твоя тень».
 
Новости дня
Новости разные
 
На наваполацкім прадпрыемстве па вырабе масцікі загарэўся бітум
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика