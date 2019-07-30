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В Минске снова выступит всемирно известный Театр Теней
Источник материала: Tut.by
Всемирно известный Театр теней Teulis возвращается в Минск с новой постановкой. 24 ноября на сцене КЗ «Минск» горожанам покажут
Постановка театра Teulis — это сочетание акробатики, театра, оптических иллюзий, звукового сопровождения и видеопроекций. Главные герои нового шоу мечтают снять фильм. На протяжении всей истории они будут путешествовать по своим воспоминаниям, влюбляться и ссориться, чтобы потом, в конце концов, объединившись, воплотить свою мечту.
За последние четыре года Театр Теней TEULIS был финалистом крупнейших талант шоу в Италии, Турции, России, Чехии и Словакии. Гастролировал в Финляндии, Швеции, Польше, Чехии, Белоруссии в Японии 35 тысяч зрителей стоя провожали артистов.
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24 ноября на сцене КЗ «Минск» горожанам покажут шоу «Твоя тень».
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