В райагропромтехнике намолотили зерна больше всех в районе

Источник материала: Горецкий вестник

Самый высокий намолот в районе — в ОАО “Горецкая райагропромтехника”. В этом хозяйстве вес каравая составляет 4527 тонн, а по урожайности они на четвертом месте после сортоиспытательной станции, учхоза БГСХА и ОАО «Коптевская Нива».





На хлебной ниве нет равных комбайнерам Сергею Витюнову и Владимиру Афанасьеву, которые на КЗС-1218 намолотили по 779,4 тонн и 608,5 тонн зерна соответственно. Это 178% и 154% нормы.

«Прирожденный хлебороб. Качество уборки у него всегда на высоте», — так характеризует ведущий агроном Андрей Махрачев передовика Витюнова, который в прошлом году стал «автором» лучшего намолота в районе в 1750 тонн. Меньше 80-90 тонн из бункера комбайна не выгружает. В рекордный день намолотил 105 тонн.

В воскресенье лучшие комбайнеры заработали с учетом доплаты за труд в выходной по 142 руб­ля.

На отвозке зерна от комбайнов лидируют Владимир Тимофеев и Сергей Гайманов. Сергей Николаевич на МАЗ-555 доставил от комбайнов на зерноток 848,9 т зерна. «Надежный водитель. Всегда внимательно следит за тем, чтобы не было просыпаний. Действительно, борется за каждое зернышко», — описывает его работу ведущий агроном. Сергей Николаевич родом из деревни Добрая. Увлечение техникой и семейные традиции привели в сельское хозяйство, в котором он трудится более 20 лет. Меньше 100 тонн в день не перевозит.





Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова