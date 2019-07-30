ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В райагропромтехнике намолотили зерна больше всех в районе

31.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


Просмотрено: 38

 

Самый высокий намолот в районе — в ОАО “Горецкая райагропромтехника”. В этом хозяйстве вес каравая составляет 4527 тонн, а по урожайности они на четвертом месте после сортоиспытательной станции, учхоза БГСХА и ОАО «Коптевская Нива».

 

В райагропромтехнике намолотили зерна больше всех в районе
Водитель Сергей Гайманов и комабайнер Сергей Витюнов.

 

На хлебной ниве нет равных комбайнерам Сергею Витюнову и Владимиру Афанасьеву, которые на КЗС-1218 намолотили по 779,4 тонн и 608,5 тонн зерна соответственно. Это 178% и 154% нормы.

«Прирожденный хлебороб. Качество уборки у него всегда на высоте», — так характеризует ведущий агроном Андрей Махрачев передовика Витюнова, который в прошлом году стал «автором» лучшего намолота в районе в 1750 тонн.  Меньше 80-90 тонн из бункера комбайна не выгружает. В рекордный день намолотил 105 тонн.

В воскресенье лучшие комбайнеры заработали с учетом доплаты за труд в выходной по 142 руб­ля.

 

 

 

На отвозке зерна от комбайнов лидируют Владимир Тимофеев и Сергей Гайманов. Сергей Николаевич на МАЗ-555 доставил от комбайнов на зерноток 848,9 т зерна. «Надежный водитель. Всегда внимательно следит за тем, чтобы не было просыпаний. Действительно, борется за каждое зернышко», — описывает его работу ведущий агроном. Сергей Николаевич родом из деревни Добрая. Увлечение техникой и семейные традиции привели в сельское хозяйство, в котором он трудится более 20 лет. Меньше 100 тонн в день не перевозит.

 

В райагропромтехнике намолотили зерна больше всех в районе
Для директора ОАО «Горецкая райагропромтехника» Андрея Максимова нынешняя жатва 16-я по счету, но первая в должности руководителя одного из ведущих сельхозпредприятий района. Ранее работал здесь главным инженером и не понаслышке знает, как эффективно организовать уборочный конвейер. Результаты этого хозяйства на хлебной ниве всегда были ориентиром для других. В прошлом году именно земледельцы райагропромтехники намолотили больше всех зерна в районе. «Урожай лучше прошлогоднего примерно на 20%, — сказал диретор. — Ставка на озимую пшеницу себя оправдала: в среднем урожайность — 36 ц/га. Лучшие участки дают по 50 ц/га”. 

 

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова


 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Самый высокий намолот в районе — в ОАО “Горецкая райагропромтехника”. В этом хозяйстве вес каравая составляет 4527 тонн, а по урожайности они на четвертом месте...
 
Новости дня
Новости разные
 
Криминальный телетайп
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика