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Делегация Андижанской области Узбекистана ознакомится с потенциалом Могилевского региона

31.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Делегация Андижанской области Узбекистана с 31 июля по 1 августа посетит Могилевский регион.

В составе делегации, которую возглавит заместитель хокима Андижанской области Ботиржон Хамраев, представители управления по инвестициям и внешней торговли, Андижанского машиностроительного института и филиала Ташкентского аграрного университета, Олтинкулского района, руководители ООО “Сибус”, “Динар-Текстиль”, “Шиддат милк”.

Гости посетят Могилевское отделение БелТПП, где проведут переговоры с организациями региона. Программой запланировано ознакомление с деятельностью Могилевского государственного университета продовольствия и Белорусско-Российского университета, научными разработками вузов, подписание соглашений о сотрудничестве. Кроме того, делегация Андижанской области обсудит перспективы встраивания партнерских взаимоотношений с ЗАО “Тис-Магмет ПО Белпромметалл” и “Серволюкс Агро”. Гостей ожидает экскурсия в агрогородок Александрия Шкловского района. После официальной встречи в Могилевском облисполкоме делегация Андижанской области отправится в СПК “Рассвет” имени К.П. Орловского Кировского района. Предполагается также знакомство с работой ОАО “Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”.

Визит в Могилевский регион является логическим продолжением договоренностей, достигнутых между представителями областей на I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана. В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве Могилевской области с Джизакской и Андижанской областями, заверена программа сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах между Шкловским райисполкомом и Зааминским районом Джизакской области. Кроме того, соглашение о сотрудничестве заключили “Бобруйскагромаш” и “Узагротехсаноатхолдинг”.

 

БЕЛТА


 
Теги: знакомства
 
 
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  Делегация Андижанской области Узбекистана с 31 июля по 1 августа посетит Могилевский регион. В составе делегации, которую возглавит заместитель хокима...
 
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