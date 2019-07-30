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В Могилеве столкнулись милицейский УАЗ и Opel

31.07.2019 10:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Могилеве столкнулись милицейский УАЗ и Opel
Фото из открытых источников

Авария произошла 30 июля утром на ул. Макарова в областном центре. 

Столкнулись милицейский УАЗ и Opel Corsa под управлением 35-летней могилевчанки. Пострадавших нет.

«Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ установили: 25-летний милиционер на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу легковушке. В отношении водителя УАЗа вынесено постановление о наложении административного взыскания за нарушение правил маневрирования либо проезда перекрестков (ч.7 ст.18.14 КоАП)», – сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Женщину также привлекли к административной ответственности – за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке. 

В Могилеве столкнулись милицейский УАЗ и Opel
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