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В Могилеве столкнулись милицейский УАЗ и Opel
31.07.2019 10:23 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Авария произошла 30 июля утром на ул. Макарова в областном центре.
Столкнулись милицейский УАЗ и Opel Corsa под управлением 35-летней могилевчанки. Пострадавших нет.
«Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ установили: 25-летний милиционер на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу легковушке. В отношении водителя УАЗа вынесено постановление о наложении административного взыскания за нарушение правил маневрирования либо проезда перекрестков (ч.7 ст.18.14 КоАП)», – сообщает
Женщину также привлекли к административной ответственности – за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке.
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Оба водителя привлечены к ответственности.
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