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На долларовой «ноге». Почему странам трудно перейти на нацвалюты в расчетах

31.07.2019 10:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

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фото: rock-cafe.info

Глобальная историческая роль доллара не позволяет отказаться от него в расчетах, констатировал российский Минфин.

Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится: доллар остается самой ликвидной валютой  с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

«Подключение к долларовой банковской системе дает возможность торговать практически со всем миром, потому что почти во всех странах есть развитая система корсчетов в долларах. Такой системы корсчетов нет ни у рубля, ни у юаня, ни даже у евро», — объясняет Тимофеев.

Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара. «Россия не может в одиночку перейти на расчеты в нацвалютах, это должно быть поддержано странами-партнерами, поэтому требуется координация на международном уровне и содействие правительств стран-партнеров», — сказал чиновник Минфина.

Одна из проблем — это валютообменный рынок: ликвидность, например, пары рубль/юань сейчас низкая. «Чтобы ликвидность появилась, российский бизнес должен широко использовать юань. Но сейчас высокую ликвидность имеет пара рубль/доллар, поэтому зачастую выгоднее платить напрямую долларами, чем юанями. Первые участники рынка, переключившиеся на юань, будут нести дополнительные издержки. Поэтому они не стремятся переключаться, а ликвидность не появляется», — говорит Тимофеев.

«Почти везде в мире конвертация из одной нацвалюты в другую, как правило, идет через долларовую «ногу». Проблема издержек «первопроходцев» создает нежелательное равновесие, при котором доллар остается основной функциональной валютой», — добавил он.

На сегодняшний день все самые ликвидные валютные пары включают доллар. А торговля в парах, не включающих доллар, часто осуществляется через доллар как валюту-посредник: чтобы обменять валюту X на валюту Y, приходится сначала обменивать X на доллары, а затем эти доллары обменивать на Y, указывала Еврокомиссия в своем плане по дедолларизации в декабре 2018 года.

По словам Тимофеева, широкое использование доллара в международных расчетах дает возможность США вмешиваться в экономические связи третьих стран. «Мотив многих стран по отказу от доллара понятен», — говорит он. В прошлом году первый вице-премьер Антон Силуанов говорил, что российские компании сами стараются уходить от доллара, потому что до трети таких платежей происходит с задержками, в том числе из-за санкций.

Угроза вторичных санкций США против коммерческих банков за взаимодействие с подсанкционными лицами из американского списка SDN будет сохраняться, но уже становится решаемой, уверяет Тимофеев. «Необходимо исключить возможность попадания информации о банковских транзакциях к властям США, что, среди прочего, похоже, предполагает неиспользование системы передачи финансовых сообщений SWIFT», — резюмирует он.


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Глобальная историческая роль доллара не позволяет отказаться от него в расчетах, констатировал российский Минфин.
 
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