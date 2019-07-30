Окна ORI в каждый дом!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Компания по производству окон ORI использует для работы собственное оборудование, что позволяет выполнять заказы любой сложности, а также влияет на формирование конечной стоимости.

На каждом этапе изготовления процесс контролируется опытными квалифицированными мастерами, что позволяет гарантировать каждому клиенту безопасность и качестве оконной системы.

Для работы мы используем профили Rehau, Salamander, Veka, Trocal, KBE, Proplex.

Заказать окна у нас могут жители города Каменец. Сделать заказ можно в главном офисе в городе Бресте, или по телефону.

Работа строится на индивидуальном подходе к каждому клиенту, поэтому заказ будет изготовлен с учетом всех пожеланий и требований заказчика.

Правильная и качественная установка окон ПВХ обеспечивается опытными квалифицированными мастерами. Он нее же зависит правильное функционирование окна в течение всего срока эксплуатации.

Наши консультанты помогут Вам правильно подобрать профиль, стеклопакет, фурнитуру, откосы, подоконник, отлив, при необходимости дополнительное оборудование.





К основным преимуществам окон ORI можно отнести:

Эффективность;

Долговечность;

Пожаробезопасность;

Доступная стоимость;

Сохраняют тепло в помещении независимо от температуры на улице;

Обладают большим сроком эксплуатации;

Имеют хорошие звуко- и шумоизоляционные свойства;

Герметичны. Не пропускают холодный воздух зимой, а также грязь и пыль с улицы летом;

Независимо от погодных условий не деформируются и не изменяют внешний вид от воздействия погодных условий.

Мы заботимся о безопасности своих клиентов, поэтому для работы используем только качественные, проверенные, экологически чистые материалы.

На сайте можно ознакомиться с каталогом нашей продукции и выполненными работами.

Жители города Каменец и других городов Беларуси могут воспользоваться единой системой скидок, подготовленной компаниями: ORI (установка окон), ТЕХО (установка натяжных потолков) и MAXIMALIST (изготовление кухонь).

Мы заботимся о комфорте и безопасности каждого клиента!

УНП 291610840