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Окна ORI в каждый дом!
31.07.2019 09:22 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Компания по производству окон ORI использует для работы собственное оборудование, что позволяет выполнять заказы любой сложности, а также влияет на формирование конечной стоимости.
На каждом этапе изготовления процесс контролируется опытными квалифицированными мастерами, что позволяет гарантировать каждому клиенту безопасность и качестве оконной системы.
Для работы мы используем профили Rehau, Salamander, Veka, Trocal, KBE, Proplex.
Заказать окна у нас могут жители города Каменец. Сделать заказ можно в главном офисе в городе Бресте, или по телефону.
Работа строится на индивидуальном подходе к каждому клиенту, поэтому заказ будет изготовлен с учетом всех пожеланий и требований заказчика.
Правильная и качественная установка
Наши консультанты помогут Вам правильно подобрать профиль, стеклопакет, фурнитуру, откосы, подоконник, отлив, при необходимости дополнительное оборудование.
К основным преимуществам окон ORI можно отнести:
Мы заботимся о безопасности своих клиентов, поэтому для работы используем только качественные, проверенные, экологически чистые материалы.
На сайте можно ознакомиться с каталогом нашей продукции и выполненными работами.
Жители города Каменец и других городов Беларуси могут воспользоваться единой системой скидок, подготовленной компаниями:
Мы заботимся о комфорте и безопасности каждого клиента!
УНП 291610840
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