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Солдат был ранен во время учебных стрельб
Источник материала: БДГ
Ранение в плечо получил солдат Гродненского гарнизона в ходе учебных действий.
Об этом
Отмечается, что инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности 30 июля.
Пострадавший служит в 6-й отдельной механизированной бригаде, ему была оказана срочная медицинская помощь, опасности для жизни нет.
По факту происшествия проводится проверка.
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Ранение в плечо получил солдат Гродненского гарнизона в ходе учебных действий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.
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