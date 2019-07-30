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Солдат был ранен во время учебных стрельб

31.07.2019 10:40 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ранение в плечо получил солдат Гродненского гарнизона в ходе учебных действий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Отмечается, что инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности 30 июля.

Пострадавший служит в 6-й отдельной механизированной бригаде, ему была оказана срочная медицинская помощь, опасности для жизни нет.

По факту происшествия проводится проверка.

 
 
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Ранение в плечо получил солдат Гродненского гарнизона в ходе учебных действий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.
 
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