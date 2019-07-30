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Visa присоединяется к инициативе Безналичная Япония перед Олимпийскими играми в Токио
Источник материала: Myfin
Visa, всемирный партнер Олимпийских игр в категории «платежные услуги», в целях подготовки к Олимпиаде 2020 года в Токио приступила к разработке инновационных платежных решений, которыми смогут воспользоваться спортсмены, болельщики и жители Японии. Внедрение новых технологий пройдет в поддержку государственной инициативы «Безналичная Япония», в рамках которой власти страны планируют удвоить объем электронных платежей – до 40% к 2025 году. Олимпиада в Токио может стать самой инновационной в истории Олимпийских и Параолимпийских игр, и у Visa есть уникальная возможность сделать Игры катализатором инноваций на японском платежном рынке.
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На сегодняшний день доля цифровых платежей в Японии составляет только около 20%
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