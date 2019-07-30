ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спрос на облигации Беларуси превысил эмиссию в 4,5 раза

31.07.2019 10:33 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Спрос на облигации Беларуси объемом 10 млрд рублей превысил 45 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в Газпромбанке, который выступил одним из организаторов размещения.

Всего было подано 60 заявок, в том числе со стороны иностранных инвесторов, спрос со стороны физлиц составил более 1,5 млрд рублей.

"Размещением установлен рыночный ориентир на российском рынке в российских рублях как для последующих размещений облигаций республики Беларусь, так и для возможных размещений других иностранных суверенных и корпоративных эмитентов, в том числе из республики Беларусь", - прокомментировали результаты сбора заявок в Газпромбанке.

Спред облигаций Беларуси к кривой ОФЗ составил 185 базисных пунктов, первоначально озвучивался ориентир "премия 250 базисных пунктов".

"Эта сделка - пример взаимного доверия: Беларуси как суверенного эмитента к инфраструктуре российского рынка и его правилам, с одной стороны, и российских инвесторов к Беларуси как заемщику, с другой. Это реальный финансовый прорыв", - заявил "Интерфаксу" первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Сбор заявок на облигации проходил во вторник, 30 июля, с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ставка 1-го купона государственных облигаций 3-4-й серий установлена на уровне 8,65% годовых.

Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Ставке соответствует доходность к погашению через 3 года на уровне 8,84% годовых.

В процессе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был снижен два раза с первоначальной отметки 9,10-9,35% годовых.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, банк "Открытие" и Совкомбанк. Соорганизатор - Евразийский банк развития. Агент по размещению - Газпромбанк.

К размещению запланированы два выпуска - 3-й и 4-й серий - номинальным объемом 5 млрд рублей каждый со сроком обращения 3 года.

Техразмещение выпусков запланировано на 7 августа.

Как сообщалось, 4 июля Банк России зарегистрировал облигации министерства финансов Белоруссии 3-7-й серий общим объемом 30 млрд рублей.

Объем 3-6-й серий составляет по 5 млрд рублей каждая, 7-й серии - 10 млрд рублей. Срок обращения 3-4-й серий составит 3 года, 5-7-й серий - 5 лет.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Ранее министерство финансов Беларуси выходило на рынок российских облигаций в 2010 году, зарегистрировав в ноябре 2010 года 1-2-ю серии облигаций общим объемом 15 млрд рублей. Размещение 1-й серии бондов объемом 7 млрд рублей состоялось в декабре 2010 года по ставке купона 8,7% годовых, через два года заем был погашен. Размещение 2-й серии облигаций объемом 8 млрд рублей не состоялось.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спрос на облигации Беларуси объемом 10 млрд рублей превысил 45 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в Газпромбанке, который выступил одним из организаторов размещения....
 
Новости дня
Новости разные
 
В минской квартире нашли 9 свёртков с марихуаной и патроны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика