Спрос на облигации Беларуси превысил эмиссию в 4,5 раза

Источник материала: Интерфакс

Спрос на облигации Беларуси объемом 10 млрд рублей превысил 45 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в Газпромбанке, который выступил одним из организаторов размещения.

Всего было подано 60 заявок, в том числе со стороны иностранных инвесторов, спрос со стороны физлиц составил более 1,5 млрд рублей.

"Размещением установлен рыночный ориентир на российском рынке в российских рублях как для последующих размещений облигаций республики Беларусь, так и для возможных размещений других иностранных суверенных и корпоративных эмитентов, в том числе из республики Беларусь", - прокомментировали результаты сбора заявок в Газпромбанке.

Спред облигаций Беларуси к кривой ОФЗ составил 185 базисных пунктов, первоначально озвучивался ориентир "премия 250 базисных пунктов".

"Эта сделка - пример взаимного доверия: Беларуси как суверенного эмитента к инфраструктуре российского рынка и его правилам, с одной стороны, и российских инвесторов к Беларуси как заемщику, с другой. Это реальный финансовый прорыв", - заявил "Интерфаксу" первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Сбор заявок на облигации проходил во вторник, 30 июля, с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ставка 1-го купона государственных облигаций 3-4-й серий установлена на уровне 8,65% годовых.

Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Ставке соответствует доходность к погашению через 3 года на уровне 8,84% годовых.

В процессе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был снижен два раза с первоначальной отметки 9,10-9,35% годовых.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, банк "Открытие" и Совкомбанк. Соорганизатор - Евразийский банк развития. Агент по размещению - Газпромбанк.

К размещению запланированы два выпуска - 3-й и 4-й серий - номинальным объемом 5 млрд рублей каждый со сроком обращения 3 года.

Техразмещение выпусков запланировано на 7 августа.

Как сообщалось, 4 июля Банк России зарегистрировал облигации министерства финансов Белоруссии 3-7-й серий общим объемом 30 млрд рублей.

Объем 3-6-й серий составляет по 5 млрд рублей каждая, 7-й серии - 10 млрд рублей. Срок обращения 3-4-й серий составит 3 года, 5-7-й серий - 5 лет.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Ранее министерство финансов Беларуси выходило на рынок российских облигаций в 2010 году, зарегистрировав в ноябре 2010 года 1-2-ю серии облигаций общим объемом 15 млрд рублей. Размещение 1-й серии бондов объемом 7 млрд рублей состоялось в декабре 2010 года по ставке купона 8,7% годовых, через два года заем был погашен. Размещение 2-й серии облигаций объемом 8 млрд рублей не состоялось.