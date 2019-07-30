Налоговые доходы бюджета Могилевской области за январь-июнь выросли на 6,8% до Br604,1 млн

Источник материала: Интерфакс

Налоговые доходы консолидированного бюджета Могилевской области за январь-июнь 2019 года составили Br604,1 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8%, сообщили в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога Br223,3 млн (37%), налога на добавленную стоимость – Br92,6 млн (15,3%), налога на прибыль – Br43,7 млн (7,2%), акцизов – Br44, млн (7,3%).

В топ-10 крупнейших плательщиков области вошли РУП "Могилевэнерго", ОАО "Климовичский ликеро-водочный завод", ЗАО "Бобруйский бровар", Могилевский филиал РУП "Белтелеком", ГП "Управляющая компания холдинга "БЦК", ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения", филиал ООО "Евроторг" в Могилеве, ООО "Кронохем2, РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт2, РУП "Могилевоблгаз". Удельный вес их платежей составил 21,2% общих поступлений в бюджет области.