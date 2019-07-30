13 игр, в которые можно поиграть с детьми во дворе летом

Источник материала: Интерфакс

Во что поиграть летом во дворе с детьми? Чем занять малышей, кроме песочницы? Как подростков оторвать от телефонов и "выгнать их на улицу"? Современные родители в больших городах озадачены: дети не играют во дворах, не умеют взаимодействовать друг с другом в свободное время без гаджетов и привыкли к планированию своего времени родителями. Во что поиграть детям во дворах летом? Вместе с Interfax.by предлагаем вспомнить самые интересные и простые детские дворовые игры.



Земля-вода-огонь-воздух

Веселая забытая игра с мячом, развивающая как физическую координацию, так и ум. Дети становятся в круг, ведущий с мячом находится внутри круга. Называя, одно из трех слов – земля, воздух или вода – он бросает мяч любому игроку. Тот, в свою очередь, поймав мяч, обязан тут же назвать кого-то из обитателей этих стихий.

Если игрок затрудняется с ответом, он возвращает мяч водящему, говоря слово "огонь". В этом случае ведущий сам должен назвать слово. Если и он не не может этого сделать, то меняется местами с игроком, которому только что бросал мяч.

Важно: слова не должны повторяться. В каждом следующем раунде игроки должны называть новые названия животных.

Море волнуется раз…

Игра, способная увлечь и малышей и школьников. Ведущий произносит "Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте замри" – и все игроки замирают в чудаковатых позах, изображая животных или других существ.

Фигуры должны быть обязательно интересными. Победителем становится тот, кто изобразит самую смешную или похожую на оригинал фигуру. Именно он становится на место ведущего в следующем раунде игры.

Игроки могут договориться и изображать, например, только лесных обитателей, или морских, или домашних питомцев.



Хали-хало

Веселая игра, которая может вызвать восторг и у подрастающего поколения и у скучающих взрослых. Ведущий, держа в руках мяч, загадывает слово, объясняет игрокам, к какой категории оно относится (одежда, еда, животные и т.д.), и называет его первую и последние буквы. Игроки пытаются отгадать загаданное слово. Как только правильный ответ прозвучал, ведущий подкидывает мяч вверх со словами "хали-хало" и быстро убегает. Угадавший ловит мяч и кричит "стоп!".

Дальше начинается самое интересное. Угадавший слово должен отгадать расстояние до ведущего. Но не в метрах, а в "гигантах" (самые огромные шаги-прыжки, которые только можно сделать), "лилипутах" (шаги от стопы к стопе), "зонтиках" (кружки вокруг себя на одной ноге), "утках" (шаги вприсядку") или "верблюдах" (дойти можно туда, куда доплюнул). Можно придумать свои шаги.

Игрок делает названные шаги до ведущего и пытается с того расстояния, на котором оказывается, забросить мяч в кольцо из его рук. Получилось? Угадавший выиграл и становится ведущим. Нет? Ведущий загадывает следующее слово.

Балда

Для этой игры нужны мяч, стена и несколько игроков. Необходимо бросать мячом в стену и его по очереди перепрыгивать. Сперва нужно перепрыгнуть мяч, не дав ему удариться о землю, потом – после того, как он дотронется до земли один раз, после – два раза.

Таким же образом ловится отскочивший от стенки мяч после хлопков руками: один – два – три хлопка.

Старшие дети, играя в "Балду", могут добавлять к ней также ответы на вопросы при каждом броске мяча.

Тот, кто не справляется с заданием, получает букву "Б" – первую от слова "балда". Проигравшим считается тот, кто первым соберет все слово целиком.



Резиночки

Игра, в которую больше всего любили играть девочки, но которая может быть не менее интересна и мальчишкам. Особенно, если задания сделать усложненными.

В резиночки можно играть втроем (двое держат резинку не разных уровнях, один прыгает, а когда сбивается – меняет стоящего) или командами. Уровней игры может быть минимум семь: на первом резинка располагается на уровне щиколоток держащих, на втором – на уровне колен, и так поднимается до седьмого – на уровне ушей.

Выполняемые упражнения также могут отличаться. Перепрыгивать резинку можно двумя ногами и одной, наступая на один край резинки или оба, а также оборачиваясь вокруг своей оси во время прыжка. Родители наверняка вспомнят и такие упражнения как "платочек", "конвертик", "кораблик", "бантик" и "ступеньки".

Гуси-лебеди

Игра, от которой будут в восторге в первую очередь дошкольники. Если на площадке собралась целая "команда", предложите им побегать.

Напоминаем правила. Ведущий (как правило, взрослый) говорит "гуси-гуси", дети, выстроившиеся вдоль стены, забора или просто одной линии, отвечают "га-га-га". "Есть хотите?" – "Да-да-да". "Ну, летите!" – "Нам нельзя. Серый волк под горой не пускает нас домой". "Ну летите как хотите, только крылья берегите!".

После этого дети пытаются перебежать на вторую сторону площадки или ко второй очерченной линии. А задача ведущего – поймать кого-то из них. Тот, кого поймали, присоединяется к ведущему, и в следующем раунде ловит остальных участников. Последний оставшийся "гусь" объявляется победителем.



Вышибала

Вынесете компании детей из дома мяч – и вы найдете с десяток игр, которые их восхитят. Из самых простых – вышибала. Двое игроков становятся друг напротив друга, остальные участники – в центре между ними. Задача "крайних" игроков – мячом выбить из центра участников. Если игрок словил летящий в него мяч, он остается в игре.

Когда между бросающими остается один игрок, он должен увернуться от мяча столько раз, сколько ему лет. Если это удалось – он становится победителем.

Можно играть в вышибалы и по другим правилам: игрок, в которого попал мяч, может сразу занимать место бросающего, а тот становится в центр.

Простые прятки или палочка-выручалочка

Дети обожают прятаться. И даже игра в обычные прятки, предложенная взрослыми на площадке, их воодушевит. А можно ведь не только прятаться и находить друг друга, но и поиграть в слегка усложненный вариант этой игры – "палочка-выручалочка".

Для этого ведущий (тот, который будет искать), должен положить рядом с собой длинный прутик или палочку. После того, как он досчитает до 30 или 50 и скажет "раз-два-три-четыре-пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват", он идет искать. Однако мало просто обнаружить спрятавшегося. Надо еще успеть первым добежать до места с палочкой и постучать ей по дереву, прокричать "Стуки-стуки, Ваня" (например). Если Ваня, которого нашли, первый добежит до палочки, и постучит ей со словами "Стуки-стуки, выручен!", он считается спасенным.

Тот, кого застукали первым и кто не успел раньше ведущего добежать до палочки-выручалочки, становится ведущим в следующей игре.



Десяточка

Игра состоит из 10 раундов (10 классов) и экзамена. Игроки по очереди бьют мяч о стену и отбивают его разными способами.

Десятки - игрок бьет 10 раз подряд мячом об стену, мягко отбивая его пальцами, как при игре в волейбол.

Девятки - игрок бьет 9 раз подряд мячом об стену, ударяя по мячу ладонями снизу.

Восьмерки - игрок кидает мяч 8 раз под правую ногу об землю так, чтобы он отскочил к стене, и от нее ловит в руки.

Семерки - игрок повторяет предыдущее упражнение 7 раз, но под левую ногу.

Шестерки - игрок становится лицом к стене и 6 раз кидает мяч сзади между ногами об землю так, чтобы он отскочил к стене, и от нее ловит в руки.

Пятерки - это то же, что в предыдущем упражнении, но стоя спиной к стене повторяя 5 раз.

Четверки - мяч кидается об стену 4 раза так, чтобы он отскочил от неё на землю, с отскока от земли снова бьет об стену, а потом ловит.

Тройки - ладонями, сложенными лодочкой, игрок бьет 3 раза мяч об стену.

Двойки - сложенными вместе двумя кулаками игрок бьет мячом об стену 2 раза подряд.

Единицы - бьется мячом об стену прямым пальцем 1 раз.

В качестве экзамена игрок должен по одному разу повторить элемент каждого упражнения, но при этом не разговаривать и не смеяться. Ошибся? Уступаешь место следующему и ждешь своей очереди, чтобы начать с того места, на котором остановился.

Пианино

Более пассивная, но при этом веселая дворовая игра. Игроки садятся в ряд на скамеечку и складывают ладони на колени соседям. У игроков, сидящих по краям, одна из ладоней лежит на собственном колене.

Игроки начинают хлопать поочередно ладонями по коленям справа налево и слева направо. Темп хлопков увеличивается, а тот, кто ошибся – невовремя хлопнул соседа, совершил фальстарт или сбил темп, выбывает. Победитель – игрок, оставшийся последним.

Игра в слова, или "я знаю пять имен…"

Играть в слова можно не только в длинной нудной очереди, подбирая слова на последнюю букву названного ранее, но и на улице – весело и с мячом.

"Я знаю пять имен мальчиков!" – кричит игрок и набивает мяч пять раз, называя эти имена. Потом идут цветы, реки, города, животные… Сбился? Ход переходит к сопернику. К слову, эта простая, на первый взгляд, игра прекрасно развивает координацию и память.



Зайцы и морковка

Игра, от которой малыши будут в восторге. Один из игроков становится "огородным пугалом". Лучше, если это будет сначала взрослый. Вокруг него чертят круг (огород), в который кладут игрушки или палочки. Это – морковки. Игроки, дети – зайцы. Их задача – пробраться в огород и стащить морковки под носом у пугала. Тот, в свою очередь, должен поймать зайчиков. Но делать это он может только в пределах круга.

Тише едешь – дальше будешь

Определяются линии старта и финиша. На финише спиной к участникам стоит ведущий. Те ожидают его команды на старте.

Ведущий начинает говорить "тише едешь – дальше будешь". Он может говорить это медленно, а может быстро. Пока он произносит эту фразу, игроки должны изо всех ног бежать к нему, чтобы успеть дотронуться до ведущего. Но как только ведущий заканчивает произносить фразу "тише едешь – дальше будешь" и говорит "стоп", все обязаны замереть. Шевельнулся после остановки игры – выбываешь.