Президент Узбекистана начинает официальный визит в Беларусь

Источник материала: Интерфакс

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению белорусского коллеги Александра Лукашенко 31 июля - 1 августа посетит эту страну с официальным визитом, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

По информации пресс-службы президента Беларуси, переговоры президентов пройдут 1 августа. "Встреча глав государств пройдет в Дворце Независимости в узком составе и расширенном формате с участием членов делегаций. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничество, акцент будет сделан на укрепление экономических отношений", - отметили там.

"Стороны рассмотрят перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе. Особое внимание будет уделено налаживанию межрегионального взаимодействия, углублению производственной кооперации и обеспечению благоприятных условий для взаимной торговли товарами и услугами. Кроме того, лидеры Беларуси и Узбекистана обсудят политическую повестку дня, ситуацию в регионе и в мире в целом", - добавили в пресс-службе.

Также ожидается, что лидеры двух стран посетят национальную промышленную выставку Узбекистана в Минске и парк высоких технологий Беларуси.

По итогам переговоров ожидается подписание совместного заявления глав государств и принятие весомого пакета документов, которые станут прочной основой для расширения и укрепления узбекско-белорусского многопланового партнерства, в том числе в области инвестиций, производственной и научно-технической кооперации, установления прямых связей между регионами, отметили в пресс-службе президента Узбекистана.

Как сообщалось, Лукашенко посетил Узбекистан с официальным визитом в сентябре 2018 года. Тогда по итогам переговоров был подписан пакет из 19 документов.

По данным белорусского посольства в Ташкенте, в 2018 году товарооборот между двумя странами вырос на 123% ($169 млн), за первое полугодие текущего года рост составил 114,6% ($89 млн).