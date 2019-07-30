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В Столинском районе горел телятник с 84 животными. 48 телят были спасены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 30 июля в деревне Нижний Теребежов Столинского района произошёл пожар в телятнике.
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В момент пожара в здании и расположенных рядом с ним деревянных клетках находились 84 телёнка в возрасте до 2 месяцев. 48 телят были эвакуированы, 36 – погибли.
Пожар был потушен. Огнём полностью уничтожена кровля. Работники хозяйства не пострадали. Выясняется причина загорания.
На прошлой неделе в Жлобинском районе произошёл пожар на ферме.
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Новости Беларуси. Днём 30 июля в деревне Нижний Теребежов Столинского района произошёл пожар в телятнике. По сведениям Брестского ОУМЧС, к моменту прибытия...
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