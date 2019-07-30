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В Гродненском гарнизоне во время учебных стрельб был ранен солдат
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродненском гарнизоне во время учебных стрельб со студентами военной кафедры был ранен солдат. Информация об этом
Инцидент произошёл из-за нарушения мер безопасности. Оператор учебного поля, военнослужащий 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, получил ранение мягких тканей плеча.
Пострадавшему была незамедлительно оказана медпомощь. Жизнь мужчины вне опасности.
Проводятся следственные действия.
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Новости Беларуси. В Гродненском гарнизоне во время учебных стрельб со студентами военной кафедры был ранен солдат. Информация об этом появилась на сайте...
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