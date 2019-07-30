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Президент Узбекистана посетит Беларусь с официальным визитом 31 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Узбекистана 31 июля прибудет в Минск с официальным визитом. Шавкат Мирзиёев встретится с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главы государств обсудят перспективы сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки. Предполагается, что президент Узбекистана посетит Парк высоких технологий: страна особенно заинтересована в сотрудничестве с белорусскими IT-компаниями.
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Новости Беларуси. Президент Узбекистана 31 июля прибудет в Минск с официальным визитом. Шавкат Мирзиёев встретится с Александром Лукашенко, сообщили в программе...
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