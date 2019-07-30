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МАЗ, легковушка и грейдер попали в "замес" на ул. Краснознамённой
31.07.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Не совсем обычное ДТП зафиксировала камера наблюдения на ул. Краснознамённой в Бресте вчера, 30 июля 2019 года.
Столкнулись легковой автомобиль, грузовик МАЗ, да ещё и грейдер, мирно ехавший по своим делам. Как же так получилось? А вот смотрите...
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Не совсем обычное ДТП зафиксировала камера наблюдения на ул. Краснознамённой в Бресте вчера, 30 июля 2019 года. Столкнулись легковой автомобиль, грузовик МАЗ, да...
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