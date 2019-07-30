Источник материала: Виртуальный Брест

Не совсем обычное ДТП зафиксировала камера наблюдения на ул. Краснознамённой в Бресте вчера, 30 июля 2019 года.





Столкнулись легковой автомобиль, грузовик МАЗ, да ещё и грейдер, мирно ехавший по своим делам. Как же так получилось? А вот смотрите...