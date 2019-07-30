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В Пружанском районе вблизи кукурузного поля обнаружены костные останки человека

31.07.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В органы внутренних дел 30 июля обратился житель деревни Зиновичи. Мужчина сообщил, что, направляясь в сторону озера через кукурузное поле, он увидел на поверхности земли костные останки. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Государственного комитета судебных экспертиз.

В Пружанском районе вблизи кукурузного поля обнаружены костные останки человека

В ходе проведения осмотра костных фрагментов судебно-медицинским экспертом предположительно установлено, что останки принадлежат мужчине молодого возраста (до тридцати лет), исходя из их состояния, они находились в земле более 70 лет.

Местные жители утверждают, что ранее на этом поле располагалось захоронение еврейской общины. Данный факт подтверждается наличием рядом лежащих камней, характерных для традиций еврейских захоронений.

Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз в рамках проведения медико-криминалистической экспертизы установят, какому количеству людей принадлежат останки и давность их захоронения.

Проводится проверка.

Татьяна Коток, официальный представитель управления
Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

 
 
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  В органы внутренних дел 30 июля обратился житель деревни Зиновичи. Мужчина сообщил, что, направляясь в сторону озера через кукурузное поле, он увидел на...
 
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