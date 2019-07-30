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В Березовском районе мопед врезался в дерево: водитель и пассажир в больнице
31.07.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Два человека получили травмы в результате ДТП с мопедом в Березовском районе, сообщили БЕЛТА в управлении
Авария произошла 30 июля около 19.00 в деревне Хрисо.
Нетрезвый 42-летний местный житель ехал на мопеде без регистрационных знаков по улице Набережной в направлении деревни Здитово. Он и его пассажир, 61-летний односельчанин, были без мотошлемов. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП мужчин с внутренним кровотечением и другими травмами госпитализировали в Березовскую центральную районную больницу. Проводится проверка.
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Два человека получили травмы в результате ДТП с мопедом в Березовском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома. Авария произошла 30...
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