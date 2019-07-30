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В Березовском районе мопед врезался в дерево: водитель и пассажир в больнице

31.07.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Два человека получили травмы в результате ДТП с мопедом в Березовском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

В Березовском районе мопед врезался в дерево: водитель и пассажир в больнице

Авария произошла 30 июля около 19.00 в деревне Хрисо.

Нетрезвый 42-летний местный житель ехал на мопеде без регистрационных знаков по улице Набережной в направлении деревни Здитово. Он и его пассажир, 61-летний односельчанин, были без мотошлемов. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП мужчин с внутренним кровотечением и другими травмами госпитализировали в Березовскую центральную районную больницу. Проводится проверка.

 
 
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  Два человека получили травмы в результате ДТП с мопедом в Березовском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома. Авария произошла 30...
 
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