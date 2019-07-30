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Василий Теркин из народа: у брестчан снова есть шанс сняться в кино

31.07.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Под Брестом пройдут съемки художественного фильма в двух частях «Василий Теркин» по одноименной поэме Александра Твардовского. Режиссерское кресло на картине, работу над которой ведет питерская студия «Русское поле», занял Карен Геворкян, в 1980-е годы работавший вторым режиссером на культовой ленте «Кин-дза-дза!».

Василий Теркин из народа: у брестчан снова есть шанс сняться в кино

В фильмографии Геворкяна более 20 работ: документальных, художественных и короткометражных, самая титулованная из которых – «Пегий пёс, бегущий краем моря». Этот игровой фильм, снятый по повести Чингиза Айтматова, получил главный приз «Золотой Святой Георгий» на Московском международном кинофестивале, а также Гран-при конкурса «Кино для избранных» на советском «Кинотавре».

Сценарий к новой картине, охватывающей весь военный период – с 1941-го по 1945 год, Карен Геворкян написал сам, как и для большинства своих прежних работ. Это будет классическая экранизация известного со школьной скамьи произведения – в лучших традициях не голливудского, а именно советского кинематографа. 

– Должно получиться не студийное кино, а что-то более народное, – рассказал Zarya.by ассистент режиссера Сабухи Мамедов. – Геворкян очень любит работать с неактерами, поэтому у нас в картине в основном задействованы какие-то интересные типажи из народа. Василия Теркина, например, играет простой, но очень харизматичный парень из Смоленска. Конечно, на площадке будут и профессиональные актеры, но не звезды. Для нас важно найти свежие, колоритные характеры, чем мы сейчас и занимаемся.

В Бресте съемочная группа ищет актеров массовых сцен – мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Они сыграют в фильме немецких и советских солдат. Также на картину требуются десять мужчин, свободно говорящих на немецком, потому что с их участием будет сниматься целый эпизод, и в кадре новоявленным актерам предстоит не только говорить, но и петь на «дойче». Желающие принять участие в проекте могут оставить свои заявки в группе Вконтакте.

– Официально съемки «Василия Теркина» стартуют 6 августа под Минском в Строчицах, – говорит Сабухи Мамедов. – Там у нас буквально пару дней работы, а потом переезжаем в Брест. Здесь мы пробудем примерно с 10 по 25 августа. В качестве локаций нас привлекла деревня Волки, а именно – ее живописные поля, на которых будем снимать подход к границе немецких войск, большие взрывы, крупные батальные сцены, масштабный проход советской и немецкой техники. Также планируем снять несколько сцен с участием главных героев и, что самое интересное, привлечь в проект местных деревенских жителей.

После Бреста съемочная группа «Василия Теркина» отправится на Урал. Работа над фильмом продолжится под Екатеринбургом. Выход на экраны первой части картины ожидается в мае 2020 года – он будет приурочен к 75-летию Победы. Вторая часть появится позже. И ее съемки также запланированы под Брестом.

– Следующим летом мы снова вернемся в Беларусь, где будем снимать масштабную сцену с гигантской массовкой. Мы хотим привлечь примерно 4–5 тысяч человек, – подчеркнул Сабухи Мамедов.

 
Теги: Брест
 
 
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  Под Брестом пройдут съемки художественного фильма в двух частях «Василий Теркин» по одноименной поэме Александра Твардовского. Режиссерское кресло на картине,...
 
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