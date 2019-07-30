В Беловежской пуще археологи нашли сотни артефактов

Источник материала: Виртуальный Брест

Последняя неделя жаркого месяца июля ознаменовалась активными археологическими исследованиями на территории Национального парка «Беловежская пуща». Многие знают этот самый старый и нетронутый лес Европы как уникальный природный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако помимо своей природной значимости Беловежская пуща представляет колоссальный историко-культурной интерес в виде расположенных здесь многочисленных памятников археологии, выявленных благодаря многолетней, кропотливой работе наших учёных.





Археологические раскопки проводятся ежегодно и уже стали традиционными. В этом году они связаны с началом строительства второй очереди археологического музея под открытым небом, а именно воссоздание древнегерманского и славянского поселений.





Учитывая то, что новые экспозиции будут находится на территории археологического объекта «Каменюки – 3», все работы проводятся под строгим археологическим надзором. Комплексные, научные и охранные исследования выполняются под общим руководством заместителя директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидата исторических наук В. Л. Лакизы, совместно с сотрудниками Национальной академии наук, Национального парка и волонтёрами.





Так, за неделю научных исследований уже выявлено сотни артефактов, относящихся к различным периодам от каменного века до средневековья.





Проведены раскопки на местах возведения десяти будущих жилых и хозяйственных построек музея.