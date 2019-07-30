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В Беловежской пуще археологи нашли сотни артефактов
31.07.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Последняя неделя жаркого месяца июля ознаменовалась активными археологическими исследованиями на территории Национального парка «Беловежская пуща». Многие знают этот самый старый и нетронутый лес Европы как уникальный природный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако помимо своей природной значимости Беловежская пуща представляет колоссальный историко-культурной интерес в виде расположенных здесь многочисленных памятников археологии, выявленных благодаря многолетней, кропотливой работе наших учёных.
Археологические раскопки проводятся ежегодно и уже стали традиционными. В этом году они связаны с началом строительства второй очереди археологического музея под открытым небом, а именно воссоздание древнегерманского и славянского поселений.
Учитывая то, что новые экспозиции будут находится на территории археологического объекта «Каменюки – 3», все работы проводятся под строгим археологическим надзором. Комплексные, научные и охранные исследования выполняются под общим руководством заместителя директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидата исторических наук В. Л. Лакизы, совместно с сотрудниками Национальной академии наук, Национального парка и волонтёрами.
Так, за неделю научных исследований уже выявлено сотни артефактов, относящихся к различным периодам от каменного века до средневековья.
Проведены раскопки на местах возведения десяти будущих жилых и хозяйственных построек музея.
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Последняя неделя жаркого месяца июля ознаменовалась активными археологическими исследованиями на территории Национального парка «Беловежская пуща». Многие...
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