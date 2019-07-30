﻿ В Беловежской пуще археологи нашли сотни артефактов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беловежской пуще археологи нашли сотни артефактов

31.07.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Последняя неделя жаркого месяца июля ознаменовалась активными археологическими исследованиями на территории Национального парка «Беловежская пуща». Многие знают этот самый старый и нетронутый лес Европы как уникальный природный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако помимо своей природной значимости Беловежская пуща представляет колоссальный историко-культурной интерес в виде расположенных здесь многочисленных памятников археологии, выявленных благодаря многолетней, кропотливой работе наших учёных.

В Беловежской пуще археологи нашли сотни артефактов

Археологические раскопки проводятся ежегодно и уже стали традиционными. В этом году они связаны с началом строительства второй очереди археологического музея под открытым небом, а именно воссоздание древнегерманского и славянского поселений.

В Беловежской пуще археологи нашли сотни артефактов

Учитывая то, что новые экспозиции будут находится на территории археологического объекта «Каменюки – 3», все работы проводятся под строгим археологическим надзором. Комплексные, научные и охранные исследования выполняются под общим руководством заместителя директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидата исторических наук В. Л. Лакизы, совместно с сотрудниками Национальной академии наук, Национального парка и волонтёрами.

В Беловежской пуще археологи нашли сотни артефактов

Так, за неделю научных исследований уже выявлено сотни артефактов, относящихся к различным периодам от каменного века до средневековья.

В Беловежской пуще археологи нашли сотни артефактов

Проведены раскопки на местах возведения десяти будущих жилых и хозяйственных построек музея.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Последняя неделя жаркого месяца июля ознаменовалась активными археологическими исследованиями на территории Национального парка «Беловежская пуща». Многие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-10 самых прибыльных белорусских банков в первом полугодии 2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика